Dodon: Nu am fost, nu sunt şi nu voi fi niciodată antiromân!

„Eu nu am fost, nu sunt şi nu voi fi niciodată antiromân. Categoric, nu. Românii sunt prietenii, fraţii noştri. Dar eu sunt categoric antiunionist. Noi nu putem să fim antiromâni pentru că noi avem diferite etape de istorie comună. Ne place, nu ne place, au fost diferite etape. Din 1359 până în 1812, Moldova a fost o ţară foarte mare. După 1812, când, într-a doua jumătate a secolului XIX a fost creată România, a fost recunoscut acest proces, inclusiv de Basarabia, care era parte a Imperiului Rus. Mai tragice, mai bune. Dar românii sunt prietenii noştri. Noi nu putem să fim antiromâni şi nici nu ne dorim acest lucru. Dar noi suntem categoric antiunionişti şi această abordare este a majorităţii covârşitoare a cetăţenilor Republicii Moldova”, a declarat Dodon într-un interviu acordat libertatea.ro.

Liderul de la Chişinău a criticat în repetate rânduri acţiunile unioniste de pe ambele maluri ale Prutului şi a avertizat că va sesiza ONU şi Consiliul Europei despre declaraţiile unor oficiali români privind unirea dintre cele două state. Cu toate acestea, Dodon a precizat că este dispus să colaboreze cu oficialii de la Bucureşti.

„Într-o anumită perioadă, când nu făceam politică, în fiecare an mergeam la ski în România. În ultimii şapte sau cinci ani, prima oară am fost în România cu două săptămâni în urmă când am trecut prin aeroportul din Bucureşti în drum spre muntele Athos. Eu sunt deschis colaborării. Am transmis acest mesaj şi conducerii României. Dacă ei consideră, din careva argumente politice pentru ei, că nu este timpul, este decizia lor. Noi suntem deschişi pentru dialog”, a adăugat preşedintele Republicii Moldova.