Pavel Filip: S-a mișcat economia în Republica Moldova, eforturile din ultimii doi ani făcute de către Guvern nu au fost în zadar

România este principalul partener comercial extern al Republicii Moldova, iar susținerea statului vecin a fost crucială pentru depășirea crizei de acum doi ani. Declarațiile au fost făcute de premierul Pavel Filip într-un interviu acordat cotidianului românesc Libertatea.ro.



„Eu nu o să uit niciodată începutul anului 2016, când Republica Moldova avea blocate finanțările din exterior din cauza acelei crize și până când nu am avut un acord cu FMI, nu am putut debloca nici celelalte finanțări. Unica țară care ne-a întins atunci o mână de ajutor a fost România, cu un împrumut de 60 de milioane de euro, necondiționat la acel moment și, ulterior, încă două tranșe, împrumutul ajungând la 150 de milioane de euro”, a spus Pavel Filip.



Premierul moldovean subliniază rolul major jucat de statul vecin în asigurarea securității energetice a Moldovei prin venirea gigantului Transgaz pe piața din țara noastră. Potrivit acestuia, Moldova va reuși astfel să scape de vulnerabilitatea față de Rusia.



În același timp, venirea uneia dintre cele mai mari bănci din România – Banca Transilvania – pe piața din Republica Moldova a făcut ca țara noastră devine tot mai atractivă pentru investitori.



„Aceste lucruri înseamnă că s-a mișcat economia în Republica Moldova, că eforturile din ultimii doi ani făcute de către Guvern nu au fost în zadar”, a adăugat Filip.

Șeful Executivului de la Chișinău subliniază și faptul că rezultatele înregistrate de țara noastră în ultimii ani denotă clar că în curând Moldova nu va mai fi dependentă de fondurile străine.



„Ajutoarele pe care le primim sunt binevenite, dar Guvernul pe care am onoare să-l conduc nu contează doar pe ajutoare și împrumuturi din exterior. De aceea, agenda de reforme, care este una foarte largă și destul de intensă, a scos în evidență câteva dimensiuni foarte importante.



Sunt rezultate, chiar dacă am fost într-o criză profundă. Am asigurat o creștere economică de 4% în 2016 și de 5% în 2017. Rezultatele pe care le vedem anul acesta sunt îmbucurătoare și ne fac să fim optimiști că, în curând, vom fi mai puțin dependenți de ajutoarele din exterior. Dar, desigur că și în continuare Republica Moldova va conta pe împrumuturi, așa cum o face fiecare țară”, a subliniat Pavel Filip.