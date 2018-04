Motive excelente să bei suc de castraveți

Organismul tău îți va mulțumi pentru această băutură sănătoasă și energizantă în special din trei motive: sucul de castraveți hidratează, ajută la eliminarea toxinelor din organism și la pierderea în greutate.



Sucul de castraveți are numeroase beneficii pentru sănătate, fiind excelent din punct de vedere nutritiv. Pentru efecte vizibile ar trebui consumat zilnic, cu atât mai mult de cei care nu consumă cei doi litri de apă pe zi:



Reduce grăsimile din organism

Această băutură ajută la reducerea grăsimii din zona coapselor și abdomenului. De asemenea, datorită proprietăților sale de purificare, contribuie la eliminarea toxinelor din organism.



Hidratează

Asigură necesarul zilnic de minerale, astfel că, dacă ai pielea uscată, atunci e cu atât mai mult recomandat să consumi un pahar de suc de castraveți pe zi.



Scade presiunea arterială

Datorită conținutului de fibre și minerale, acest suc este excelent pentru a menține presiunea arterială în valorile normale.



Menține sănătatea mușchilor

Conținutul de silicon din sucul de castraveți e benefic pentru menținerea sănătății musculare.



Reduce cearcănele

Castraveții sunt buni nu doar pentru a fi aplicați pe ten, dar, consumați sub formă de suc, ajută la reducerea vizibilă a cearcănelor. Datorită proprietăților sale antiinflamatoare, cearcănele sunt reduse considerabil.



Îmbunătățește sănătatea gingiilor

Sucul de castraveți ajută la vindecarea gingiilor inflamate, menținând și o respirație proaspătă.



Are grijă de unghii și păr

Mineralele din componența sucului de castraveți fac părul și unghiile mai puternice, strălucitoare și sănătoase.



Te ajută să slăbești

Acest suc are un conținut caloric foarte mic dar care, în același timp, se digeră mai greu. De aceea, sucul menține senzația de sațietate, crescând arderile.



Reduce riscul de cancer

Potrivit mai multor studii efectuate în domeniu, sucul de castraveți conține substanțe care inhibă celulele canceroase din organism.