Cafeaua, energie dublă într-o singură ceașcă

Te numeri printre persoanele care nu concep ziua fără o cană de cafea fierbinte? Pe lângă faptul că te încarcă cu energie de la primele ore ale dimineții, băutura are numeroase beneficii pentru sănătate!



Dă o stare de bine

O ceașcă de cafea nu doar că te trezește dimineața, dar îți dă și o stare de bine. Dintr-un studiu publicat în 2011 de Universitatea Harvard a reieșit faptul că femeile care consumau 4 patru cești de cafea pe zi au prezentat cu 20% mai puține șanse să sufere de depresie de-a lungul vieții. Motivul? Cafeaua stimulează creșterea nivelului de serotonină și dopamină, neurotransmițătorii care aduc bună dispoziție.



Stimulează memoria

Cafeina e considerată cea mai consumată substanță stimulatoare din lume. Intră în circuitul sangvin și ajunge în creier, unde are un dublu efect. Pe de o parte, alungă senzația de oboseală și crește nivelul de energie al organismului. Pe de altă parte, crește nivelul de dopamină, substanța care transmite informația la nivelul sistemului nervos, iar memoria, timpul de reacție, capacitatea de concentrare și unele funcții cognitive sunt vizibil îmbunătățite.



Previne îmbătrânirea prematură

Boabele de cafea neprocesate au în componența lor aproximativ 1.000 de antioxidanți, numărul lor crescând în timpul procesului de prăjire. De fapt, o ceașcă de cafea conține mai mulți antioxidanți decât ceaiul verde sau cacaua. Antioxidanții neutralizează radicalii liberi în exces, prevenind îmbătrânirea prematură a organismului.



Dublu beneficiu în bolile neurodegenerative

Maladia Alzheimer și boala Parkinson sunt cel mai des întâlnite boli neurodegenerative la persoanele peste 60 de ani. Nu există remediu, însă s-a observat că persoanele care beau în mod constant cafea au risc mai redus de apariție a acestor boli. Cafeina previne scăderea funcției cerebrale. Un alt motiv care ar împiedica apariția acestor boli este scăderea riscului de diabet de tip 2, o afecțiune cu repercusiuni neurologice.

Cafeaua conține substanțe nutritive. Mai exact, ea are în componență vitaminele B12, B3 și B5, magneziu, potasiu și mangan.



Bine de știut!

Efectele benefice ale cafelei se fac simțite mai ales la persoanele care beau cafea neagră. În combinație cu zahăr, frișcă sau lapte, beneficiile sunt reduse. Pentru majoritatea adulților, doze moderate de cafeină – 200-300 mg, adică 2-4 cești de cafea pe zi – sunt binevenite.