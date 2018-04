Cele mai bune alternative la zahărul din cafea

Cafeaua este băutura cu care majoritatea ne începem ziua. Dar, în general, există două tipuri de oameni când vine vorba de cafea; cei care o beau cu zahăr, și cei care nu adaugă zahăr. Dacă ești una dintre cele care pun trei linguri de zahăr la o ceașcă de cafea, ar trebui să renunți.

Iată ce alte alternative mai sănătoase ai:



Nectar de agave

Nectarul de agave a fost folosit de-a lungul timpul în Mexic ca îndulcitor, tonic medicinal și fermentat în alcool (tequila). În timp ce produsul tradițional conține o cantitate mare de minerale și alți compuși care-l îmbogățesc cu proprietăți antimicrobiene, antiinflamatoare și antivirale, se crede că nectarul de agave își pierde toate proprietățile când este supus căldurii în timpul extracției pentru producția de masă. Recomandat este să-l cumperi de la magazine naturiste.



Zahăr de cocos

Poate nu știai, dar zahărul de cocos este cel mai frecvent găsit sub formă de pudră, granule sau chiar blocuri de zahăr. Este foarte asemănător cu zahărul brun, dar poate avea culori diferite – de la galben deschis până la maro închis. Acest îndulcitor provine din seva florii de palmier, fiind folosit de-a lungul timpului ca îndulcitor tradițional în țări precum Filipine și Indonezia. În timp ce conține vitamine precum B1, B2, B3 și B6, care ajută la combaterea stresului și stimularea energiei și la acizii grași cu lanț scurt precum acidul glutamic, are un impact și asupra funcțiilor metabolice ale organismului. Una dintre principalele sale avantaje, pe lângă faptul că este durabil, este că are un indice glicemic scăzut de 35, ceea ce îl face perfect pentru diabetici și persoanele care doresc să evite zahărul alb. Zahărul de cocos este, de asemenea, bogat în potasiu și zinc și are de două ori cantitatea de fier și de patru ori mai mare cantitatea de magneziu decât zahărul brun.



Sirop de arțar

Dacă ai crezut că siropul de arțar poate fi folosit numai pentru clătite, ai crezut greșit. Atunci când este utilizat cu moderație, acest sirop natural poate fi un bun înlocuitor pentru zahărul alb. În plus, siropul de arțar conține minerale precum zinc și magneziu, cu un indice glicemic scăzut, ceea ce înseamnă că stabilizează nivelul de zahăr din sânge prin eliberarea lentă a zahărului, împiedicând pofta de dulce.



Miere

Mierea este cel mai frecvent utilizată ca alternativă pentru zahărul alb. Deși mierea comercială are un indice glicemic scăzut, mierea manuka este cea mai bună pentru că este bogată în proprietăți antibacteriene și alte substanțe nutritive.