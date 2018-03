6 alimente pe care nu ştiai că le poţi îngheţa

Ştiai că în congelatorul tău se pot ţine mult mai multe alimente în afară de o simplă îngheţată şi câteva bucăţi de carne? Află care sunt acestea şi cum trebuie păstrate!



Albuş de ou

Ingredientul esenţial din spatele tuturor preparatelor pe bază de bezea poate dura şi un an dacă îl ţii în congelator. Specialiştii susţin că albuşul de ou ar putea fi şi mai bun la coacere dacă s-ar îngheţa o perioadă şi s-ar dezgheţa apoi.



Unt

Untul se poate congela cu uşurinţă, în pachet sau în cantităţi mai mici, în punguţe. În acest fel, el poate rămâne în stare optimă chiar şi după ce a trecut data de pe ambalaj. Sortimentul care conţine sare poate fi păstrat şi mai bine în congelator, mai ales după ce a fost împachetat în folie de aluminiu.



Pâine

Carbohidraţilor le place frigul! Pâinea feliată poate dura mai mult de 3 luni în cutia de gheaţă, în timp ce o baghetă se poate menţine maximum o lună. În schimb, gustul nu mai e acelaşi.



Avocado

Cu o textură cremoasă, avocado e mereu o gustare de nerefuzat. In plus, conţine o mulţime de vitamine şi grăsimi sănătoase. Pentru a-l avea mereu la îndemână, îl poţi congela şi prepara apoi rapid. Alege fructele mai coapte, curăţă-le şi prepară un piure, deoarece avocado întreg sau bucăţi nu poate fi congelat pentru că nu îşi păstrează textura. Pune piureul într-un recipient închis ermetic şi păstrează-l 5 - 6 luni la congelator.



Nuci

Nucile se încadrează în categoria alimentelor de care te poţi bucura chiar şi 2 ani, fără să îşi schimbe gustul sau culoarea. Deşi conţinutul mare de ulei le poate face să devină râncede, congelarea lor dă rezultate foarte bune. Depozitează-le în pungi de plastic cu sistem special de închidere sau în vid.



Condimentele proaspete

Ierburile proaspete sunt preferate pentru multe reţete, deoarece dau măncării un gust inconfundabil, însă nu întotdeauna ai acces la ele, mai ales în sezonul rece. De aceea, este bine să le congelezi în recipientele pentru gheaţă. Adaugă apă peste fiecare cub în care ai pus ierburile şi bagă-le la congelator. Vor rezista chiar şi jumătate de an.