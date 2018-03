Ministrul Economiei: Moldova a îndeplinit două treimi din prevederile Acordului de Liber Schimb cu UE

Republica Moldova a realizat 63,4% din prevederile Acordului de Liber Schimb cu Uniunea Europeană (DCFTA).



Despre aceasta a anunțat ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, în cadrul ședinței Consiliului Parlamentar pentru Integrare Europeană care a avut loc astăzi. Gaburici a adăugat că după îndeplinirea integrală a Acordului, țara noastră va avea parte de o creștere economică puternică, iar exporturile vor crește simțitor.



„Dacă este să vorbim despre UE, se așteaptă foarte mult de la acest acord DCFTA. Studiile arată că odată cu implementare acestui acord vom avea o creștere de 5,4% a PIB. Vom avea o creștere de exporturi până la 16% și o creștere de importuri până la 8%. Implementarea acestui acord până în ziua de astăzi este în mărime de 63,4%. Dacă să ne uităm ce s-a întâmplat în ultimii ani la relațiile economice cu UE sunt câțiva factori importanți și impresionanți, pentru că un rezultat al anului 2017 este că 65,85% din exporturile făcute de Republica Moldova sunt direcționate către UE. Ce ține de importuri – 49,45% sunt din UE. Numărul companiilor cu investiții din UE în Republica Moldova este de 5658”, a declarat Chiril Gaburici.



Ministrul Economiei și Infrastructurii a făcut și un sumar al realizărilor înregistrate de țara noastră pe plan economic și prognozele pentru 2018.

„Prognoza macro-economică pentru anul 2018 este de aproximativ 4%. Rezultatul anului 2017 a fost destul de bun și am avut o creștere a PIB cu 4,5%. Rezultatele ianuarie-februarie 2018 vorbesc despre o înviorare a economiei, comparativ cu ianuarie-februarie 2017. Vedem o mișcare și un trend pozitiv”, a adăugat ministrul.



Gaburici a ținut să menționeze și domeniile care au cunoscut cea mai puternică creștere, aici fiind vorba de industrie și agricultură. În ce ține de industrie, dezvoltarea sectorului a fost posibilă datorită deschiderii zonelor economice libere și atragerii investitorilor străini.



„Domeniul industriei are o prognoză foarte bună și asta, în mare parte, se datorează Zonelor Economice Libere unde vedem în primul rând că agenții economici care au investit în zonele economice libere ei continuă să facă investiții, deci dividendele nu pleacă în afară. Deci ele rămân și se reinvestesc în produceri noi, în linii noi. Se prognozează o creștere de mai mult de 30% în 2018. Un alt domeniu care are o creștere este domeniul agriculturii și aici în mare parte ne bazăm pe introducerea tehnologiilor în domeniul agriculturii. Au început să se folosească fertilizanți mai calitativi și semințe mai calitative, ceea ce dă o recoltă mai bună”, a precizat ministrul Economiei și Infrastructurii.