Marile bănci ale lumii îşi mută sediile centrale pe Europa în Frankfurt ca urmare a Brexit-ului

Frankfurt va deveni cel mai mare câştigător al luptei pentru mii de locuri de muncă venite de la băncile din Londra, care îşi vor muta sediile din capitala Marii Britanii în oraşul german, pentru a avea acces permanent la piaţa unică după Brexit, relatează Bloomberg.



Londra ar putea pierde 10.000 de locuri de muncă bancare şi 20.000 de funcţii în serviciile financiare, pe măsură ce clienţii mută 1.800 de miliarde de euro active din Marea Britanie, pe fondul Brexit-ului.



Implicaţiile pentru Marea Britanie sunt substanţiale, deoarece finanţele şi serviciile profesionale conexe aduc în jur de 248 de miliarde de dolari pe an, reprezentând 12% din economia britanică.



Băncile Morgan Stanley, Citigroup Inc., Standard Chartered Plc. şi Nomura Holdings Inc. au ales oraşul german ca sediu central din Uniunea Europeană, pentru a asigura accesul permanent la piaţa unică.



Goldman Sachs Group Inc. şi UBS Group AG analizează luarea unei decizii similare, au declarat surse citate de Bloomberg.



HSBC Holdings Plc este cea mai mare bancă non-franceză de până acum care optează pentru Paris în locul Londrei, în timp ce Barclays Bank Plc a ajuns la Dublin.