5 grăsimi sănătoase necesare în dietă

Grăsimile au fost subiectul mai multor cercetări de-a lungul timpului, pentru că se spune că nu sunt sănătoase. Dar adevărul este că ele nu trebuie să lipsească din dieta zilnică, deoarece ajută la îndeplinirea mai multor funcții esențiale în organism.



Grăsimile: bune sau rele

Grăsimile nu sunt rele pentru sănătate. Important este să le consumi cu moderație. Fiecare masă trebuie să conțină o porție de grăsime în proporție adecvată cu restul alimentelor. Alege întotdeauna grăsimile de bună calitate, care sunt prezente în următoarele alimente:



Uleiul de nucă de cocos

Uleiul de nucă de cocos extravirgin este un aliment din ce în ce mai popular datorită conținutului de acizi grași esențiali, printre care acidul lauric și acidul palmitic. Este, de asemenea, o grăsime pe care o putem folosi pentru gătit, deoarece manevrează foarte bine temperaturile ridicate fără a se deteriora. Uleiul de cocos, care se solidifică sub 23 de grade Celsius, este un aliment medicamentos. Este, de asemenea, un ingredient în produsele cosmetice naturale și de casă, deoarece este ideal pentru hrănirea pielii și a părului.



Uleiul de semințe de in

Uleiul de semințe de in, care este extras din prima presare la rece a semințelor de in, este un produs bogat în substanțe nutritive, printre care acizi grași Omega-3, care au proprietăți antiinflamatorii, îmbunătățesc circulația și echilibrează sistemul nervos. Pentru a beneficia de proprietățile sale, trebuie să îl consumi rece, deoarece se oxidează dacă este supus căldurii.



Avocado

Avocada este un fruct care se remarcă prin compoziția sa nutritivă, deoarece are un conținut ridicat de proteine, grăsimi și fibre. Avocado are textura unui unt când este foarte copt și este o încântare în toate felurile de rețete și un aliment foarte apreciat și popular în dietele vegetariene și vegane. Este întotdeauna consumat brut în salate, sosuri, creme sau piureuri.



Nucile de macadamia

Nucile de macadamia sunt cele mai bogate fructe cu coajă lemnoasă în grăsimi sănătoase. Aceste nuci conțin acizi grași Omega-3, 6 și 9, despre care se știe că scad riscul de afecțiuni cardiovasculare. Se recomandă să se mănânce o mână de nuci pe zi.



Gălbenușul

Oul, dar în special gălbenușul, este sursă importantă de grăsimi sănătoase. În plus, conțin vitaminele A, B, E și D, acid folic și minerale, cum sunt fier, potasiu, magneziu și fosfor. Poți consuma aproximativ patru ouă pe săptămână fără niciun risc pentru sănătatea ta.