Fost angajat al Cambridge Analytica, companie implicată în campania de BREXIT: Rezultatul referendumului ar fi putut fi diferit dacă nu s-ar fi "trişat"

Christopher Wylie, fost angajat al companiei Cambridge Analytica, a susţine că organizaţii pro-Brexit au "trişat", lucru care poate că a influenţat chiar rezultatul final al referendumului privind apartenenţa Marii Britanii la Uniunea Europeană, potrivit site-ul cotidianului The Independent.



"Este o încălcare a legii, s-a trişat (...) Este o modificare fundamentală a constituţiei acestei ţări", a declarat Wylie, în cursul audierii sale în cadrul unei comisii a Camerei Comunelor, camera inferioară a Parlamentului britanic



"Cred că este complet rezonabil să spunem că ar fi putut fi un rezultat diferit al referendumului, dacă nu s-ar fi întâmplat, din punctul meu de vedere, această înşelăciune", a adăugat fostul angajat al firmei Cambridge Analytica, făcând referire la presupusa manipulare de date pentru a influenţa votanţii.



Christopher Wylie a mai declarat că Partidul Independenţei Marii Britanii (Ukip) a încheiat un contract pentru servicii cu Cambridge Analytica, precizând că a văzut facturi cu numele partidului.



Fostul angajat al Cambridge Analytica s-a declarat drept un "eurosceptic progresist" şi susţine că acuzaţiile sale privind campania pro-Brexit nu este motivată de dorinţa de a zădărnici ieşirea Marii Britanii din Blocul comunitar.



Christopher Wylie a dezvăluit pentru publicaţiile The New York Times şi Observer că firma Cambridge Analytica a folosit o aplicaţie creată de un cercetător ruso-american născut în Republica Moldova, numită "thisisyourdigitallife", pentru a colecta date personale a peste 50 de milioane de utilizatori Facebook şi pe care le-ar fi folosit ulterior pentru a influenţa alegerile prezidenţiale din SUA, în anul 2016, şi referendumul privind apartenenţa Marii Britanii la UE.