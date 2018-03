Analiști: Susținerea forțată a PAS pentru liderul PPDA, Andrei Năstase, nu demonstrează solidaritatea celor două partide

Partidul Acțiune și Solidaritate nu are o analiză cu privire la efectele susținerii lui Andrei Năstase pentru funcția de primar general al Capitalei. Mai mult, decizia de a-l susține pe liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr este una impusă și nu demonstrează solidaritatea celor două formațiuni. De această părere sunt mai mulți formatori de opinie, intervievați de deschide.md.



Analistul politic Anatol Țăranu spune că Andrei Năstase nu poate să întrunească o susținere cvasitotală din partea partidelor pro-europene și chiar dacă el va fi susținut de PAS, aceasta din păcate nu-i garantează ieșirea în turul doi al scrutinului. Și asta pentru că liderul PPDA este contestat de prea multă lume. În aceste condiții, flancul estic pro-european rămâne scindat, consideră expertul.



Vicedirectorul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice Victor Juc crede că nu există unitate privind candidatura lui Năstase nici în sânul PAS. ”Unii consideră că partidul nu are nevoie să susțină alte formațiuni și că ar fi fost cazul să își încerce forțele la alegerile pentru municipiul Chișinău, ceea ce, în principiu, este și corect, iar altă parte, sub presiunea mass-mediei de orientarea pro-europeană, a luat decizia de miercuri că nesusținerea lui Andrei Năstase este o greșeală”, spune Juc.



Și decanul Facultății Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative de la USM, Alexandru Solcan, este de părere că Maia Sandu a acceptat candidatura lui Andrei Năstase pentru că a fost forțată de parterul său politic. Solcan subliniază că decizia necoordonată a blocului nu demonstrează nici capacitate analitică și nici solidaritate.



Jurnalistul Nicolae Negru este de părere că „angajamentele” Maiei Sandu față de Partidul Platforma Demnitate și Adevăr au prevalat asupra intereselor chișinăuienilor. Potrivit lui Negru, candidatul susținut de PAS este în cel mai bun caz un demagog și nu corespunde deloc cu necesitățile locuitorilor capitalei de a avea un primar capabil să facă ordine în oraș. Jurnalistul subliniază că prin asemenea acțiuni Maia Sandu demonstrează că se află în politică accidental. Totodată, Nicolae Negru pune la îndoială independența liderului PAS în luarea deciziilor.