Nicolae Negru, despre planurile Maiei Sandu de a-l susține pe Andrei Năstase: Ea ne propune un candidat „politic”, un demagog

Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu, ar face o mare greșeală, dacă l-ar sprijini pe Andrei Năstase în cursa electorală pentru Primăria Chișinău. De această părere este editorialistul Ziarului NAȚIONAL, Nicolae Negru.



„Din păcate, „angajamentele” față de Partidul Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA) ale Maiei Sandu au prevalat asupra intereselor chișinăuenilor. În timp ce lidera PAS are nevoie de „solidaritate”, chișinăuenii au nevoie de un primar bun, capabil să administreze Chișinăul. Cu gândul la bătăliile electorale parlamentare, făcând niște calcule elementare, naive, ea ne propune un candidat „politic”, un demagog în cel mai bun caz, un fost procuror ademenit în afaceri”, susține Nicolae Negru.



Potrivit sursei citate, prin decizia sa, Maia Sandu nu ar face altceva decât să „trădeze” locuitorii capitalei.



„La fel ca și Dorin Chirtoacă, care a fost incapabil să renunțe la rolul de „nepot” și să devină politician, Maia Sandu demonstrează că se află în politică accidental, o amatoare. Sau poate nu este independentă în luarea deciziilor?”, s-a întrebat Nicolae Negru.



Editorialistul crede că cel mai mult se bucură de anunțul Maiei Sandu liberalul Valeriu Munteanu.



„Chiar și cu sprijinul PAS, șansele de ieșire în turul doi ale lui Năstase nu sunt garantate, chiar și Silvia Radu îi poate face concurență. Eu cred că Valeriu Munteanu de la Partidul Liberal se bucură de anunțul Maiei Sandu, deoarece are șanse mai mari să concureze cu Năstase, decât cu alți candidați. Poate și unioniștii vin cu un candidat comun, poate va apărea vreun candidat independent care să-i eclipseze pe ceilalți. Urmează să vedem ce candidați vor mai fi propuși, iar ulterior putem să ne dăm seama cine și ce șanse are să ajungă primar general”, a conchis Nicolae Negru.