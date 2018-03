Tratamente cu mere

Mărul e, de departe, vedeta absolută în meniul zilnic. Nu de alta, dar e foarte la îndemână:, practic, poți să-ți cumperi mere tot timpul anului. Pentru sănătate face minuni, iar minunile astea vin la un preț excelent.



Întăresc inima

S-a dovedit că două mere consumate zilnic tonifică mușchiul cardiac. Mărul reglează tensiunea arterială, fac bine în ateroscleroză. Îmbunătățește circulația periferică, e indicat în varice. Pentru stimularea activității cerebrale, se consumă 2-3 mere coapte pe zi. Tot pentru stimularea activității cerebrale, se face un decoct din fructe proaspete (2-3 mere curățate și tăiate felii) sau din fructe uscate, bine mărunțite (5 linguri). Peste feliile proaspete sau peste fructele uscate se toarnă un litru de apă clocotită, se continuă fierberea 10 minute. Se beau 3-4 căni pe zi.



Bune în digestie

Foarte bogat în fibre, mărul are acțiune calmantă la nivelul tractului digestiv. E bun atât în constipație, cât și în diaree. Facilitează eliminarea toxinelor din organism. Se consumă curățat de coajă, sub formă de piure.



Pentru nervi și mușchi

Tonic al sistemului nervos și muscular, foarte bun depurativ sanguin, stimulează activitatea creierului și rinichilor.



Fortifică gingiile, alungă asteniile

Consumat ca atare, dimineața, mărul purifică respirația, fortifică gingiile și curăță dinții. Coaja conține cele mai multe vitamine și minerale, fiind indicată în asteniile de primăvară și toamnă.



Indicate în gripă

Fructele consumate în stare proaspătă, un kg pe zi, repartizate în 5 porții, în cure de durată, au rol benefic în gripele prelungite, tuse, amigdalite, reumatisme, gute, litiaze urice, insomnii, anemii.



Calmează durerile

Pentru îndepărtarea durerilor date de reumatism, tromboze sau varice se fac masaje cu oțet de mere. Cataplasmele calde cu decoct concentrat de mere cu tărîțe de grâu se aplică pe splina dureroasă.