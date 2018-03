Ce spun astrele azi, 26 martie

Berbec

Ziua de astazi va va pune la incercare rabdarea, dar si abilitatile de autoconservare. Este posibil sa trebuiesca sa va aparati pielea intr-o situatie destul de complicata. Abordati fiecare chestiune cu mult calm si diplomatie, si nu dati satisfactie celor care ar vrea sa va vada invinsi. Cu un astfel de comportament, veti reusi sa castigati inclusiv respectul adversarilor. Aveti grija la oportunitatile care vi se ofera in plan profesional; unele dintre ele nu prea merita efortul de a va implica, asa ca aveti nevoie ca discernamantul sa fie cat mai limpede posibil. este un moment ideal pentru a va apara propriile interese, ceva mai ferm ca de obicei. Configuratia astrala stimuleaza apetitul amoros, trezeste pasiunile; este si un lucru bun, dar si un aspect negativ. Depinde de pozitia pe care o aveti la acest moment!



Taur

Oportunitatile nu vor lipsi pe parcursul zilei, insa va trebi sa va implicati mai activ, daca vreti sa le fructificati la justa lor valoare. Daca veti alege sa stati pe margine si sa priviti desfasurarile, castigurile vor fi minime. Depinde care va sunt scopurile si ce anume urmariti sa obtineti. In conditiile in care situatia va este indiferenta, s-ar putea ca optiunea de a nu va implica sa fie cea mai potrivita. Macar asa va conservati fortele pentru momente mai importante. Este o zi in care sunteti chemati sa luati decizii capitale cu privire la unele aspecte importante ale vietii voastre; daca nu va veti concentra asa cum trebui, deciziile nu vor fi in totalitate potrivite. Incercati sa scapati de sarcinile domestce care nu prea va sunt pe plac, insa aveti mare grija; este un drum sigur catre tulburarea climatului in caminul conjugal.



Gemeni

Daca veti fi solicitati sa interventi in anumite chestiuni delicate si nu aveti cum sa evitati acest lucru, incercati sa pastrati o pozitie neutra. Ascultati cu atentie partile si implicati-va obiectiv. Nu faceti greseala de a va spune parerea fara a fi intrebati. De cele mai multe ori, astfel de episoade se finalizeaza rau pentru partea chemata sa medieze, asa ca, cel mai bine ar fi sa potentati totul, nu sa puneti paie pe foc. O atitudine concilianta este cu atat mai necesara atunci cand interlocutorii vostri sunt copiii vostri, care au nevoie de sfaturi data cu blandete, nu de vorbe spue la repezeala, care, in mod sigur, vor trece pe langa ei. Din pacate, atmosfera in familie nu va fi deloc linistita, asa ca veti avea nevoie de multa rabdare, pentru a ajunge sa va faceti intelesi.



Rac

Oponentii vostri vor fi destul de activi astazi, asa ca trebuie sa va pregatiti sa faceti fata unor atacuri din partea lor, mai mult sau mai putin subtile. Este important sa nu va pierdeti cu firea, pentru ca riscati sa cadeti in depresie. Adunati-va resursele si aratati tuturor de ce sunteti capabili. In sens pozitiv, binenteles! Daca veti lucra cu frica, mereu asteptand sa se intample ceva rau, atunci nimic nu va iesi asa cum trebuie; iar voi va trebui sa faceti fata unui stres suplimentar. Socializarea este importanta pentru voi, astazi, asa ca ar trebui sa acordati mai multa atentie intrunirilor la care veti participa, fie ca sunt oficiale, profesionale, sau particulare, personale.



Leu

Unele informatii pe care le veti primi pe parcursul zilei s-ar putea dovedi foarte pretioase spre finalul acesteia, chiar daca initial par niste barfe fara sens. Totusi, daca veti fi atenti la ceea ce se vorbeste, lucrurile ar putea capata, pas cu pas, un nou inteles. Nu ignorati nimic, pentru ca, la un anume moment, s-ar putea dovedi interesant. Din pacate, este posibil sa aveti de-a face cu o dezamagire in plan personal, din partea unei persoane apropiate (prieten, membru al familiei); incercati sa analizati lucrurile cu calm, sa vedeti daca motivatiile acestei persoane sunt justificabile. S-ar putea ca, intr-un context anume, intentiile acestei persoane sa nu mai para atat de rele.



Fecioara

Schimbarile din domeniul profesional trebuie sa fie considerate de voi drept stimulente pentru a va perfectiona, pentru a actiona in sensul imbunatatirii performantelor voastre, pentru a progresa, si nu ca un impediment, ca un lucru care va modifica rutina zilnica si va creaza batai de cap. Asta numai daca locul de munca pe care il aveti in prezent nu va mai satisface. In acest caz, ar trebui sa va ganditi serios la o reorientare profesionala. Se pare ca norocul va va surade, insa a juca la roata hazardului pare putin iesit din tipare. Unii dintre voi s-ar putea sa aiba succes, insa nu este tocmai OK sa tentati soarta.



Balanta

Punctul vostru de vedere pare a nu fi luat in considerare astazi. Sau poate ca asa vi se pare voua. Totusi, nu este neaparat nevoie sa fiti mereu in centrul atentiei si nici ca parearea voastra sa fie, intotdeauna, litera de lege. Ca urmare, se cere putina flexibilitate din partea voastra si adaptabilitate in functie de context. Aveti alura de lider, chiar si competente, insa, de pe aceasta pozitie, trebuie sa stiti sa respectati parerile celorlalti, astfe incat toata lumea sa fie multumita; daca veti incepe sa impuneti si sa credeti ca numai voi sunteti cei care aveti dreptate, sansele de a reusi in ceea ce v-at propus, mai ales contand pe munca de echipa, scad considerabil.



Scorpion

Activitatea de peste zi s-ar putea dovedi destul de obositoare, astfel incat, daca nu veti avea grija sa va distribuiti in mod rational eforturile, este posibil sa va confruntati chiar cu o serie de simptome fizice, care sa va marcheze starea de sanatate. Veti deveni si mai inchis, mai morocanosi si putini vor fi cei care vor indrazni sa se apropie de voi. Daca volumul de munca este mult prea mare pentru a-i face fata, prioritizati si rezolvati intai ceea ce e mai importanta, lasand la urma chestiunile mai putin semnificative; veti observat ca un management eficient al timpului se poate dovedi salvator, in anumite contexte aglomerate.



Sagetator

Este momentul sa renuntati la stereotipuri, sa va aratati ceva mai flexibili si mai usor de abordat. Rigiditatea principiilor poate fi extrem de nociva si va poate cauza destul de multe probleme. Pentru a-i intelege mai bine pe cei din jur trebuie sa va aratati mult mai empatici, sa incercati sa va puneti in pielea lor, chiar daca nu aveti chef sa faceti acest lucru. preteniile se intretin constant, nu doar atunci cand sunteti bine dispusi; si nu e doar cazul prieteniilor, ci al oricarui tip de relatie. Cu atat mai mult, acest sfat trebuie luat in considerare, atunci cand este vorba de o persoana foarte apropiata, cu o prezenta semnificativa in viata voastra.



Capricorn

Lucrul in echipa va poate fi de mare ajutor astazi, mai ales daca doriti sa terminati mai repede ceea ce v-ati propus. Nu exista posibilitati prea mari de a va remarca pe cont propriu, asa ca, de ce sa nu incercati sa va evidentiati in cadrul unui grup. Alegeti-va cu atentie partenerii, pentru ca de ei depinde reusita demersurilor pe care le veti initia. S-ar putea sa existe si carcotasi prin preajma, insa nu trebuie sa plecati urechea la toate barfele; daca veti tine cont de toti contestatarii vostri, atunci nu veti mai face absolut nimic din ceea ce va doriti. Tineti cont doar de ceea ce este important si angajati-va cu toata responsabilitatea; astfel, veti avea succesul garantat.



Varsator

Este momentul sa va impacati, daca aveti ceva divergente, cu persoanele importante din viata voastra; contextul astral va sprijina in solutionarea facila a astfel de chestiuni. Din punct de vedere sentimental, veti fi tentati sa va bucurati mult prea repede, de rezultate care inca nu au fost confirmate; aveti mare grija, caci este posibil sa va inselati. Dezamagirea va fi mai mare. Faptul ca va manifestati cu luciditate in ceea ce priveste chestiunile financiare va poate scuti de numeroase probleme ulterioare; totusi, nu fiti extrem de rigizi. Situatia financiara va permite si satisfacerea unor mici capricii. Urechile si ochii vostri vor fi mai sensibile; aveti grija a infectii pe aceste zone.



Pesti

Nu este o zi foarte potrivita pentru a face alegeri dificile, pentru a lua decizii definitive. Astrele anunta o exacerbare in plan sentimental, care nu va este deloc de ajutor, mai ales ca sunteti firi destul de emotive si inclinate a actiona sub impulsul trairilor proprii. Trebuie sa va pastrati obiectivitatea, pe cat posibil, chiar daca pentru a indeplini acest obiectiv, va fi nevoie de un consum sporit de energie. Exista persoane care ar putea sa profite de tendinta voastra spre actiune impulsiva, pentru a va pune intr-o lumina proasta; aveti grija la actiunile celor din jur, dar mai ales la cei care actioneaza ascuns, pentru ca acestia sunt cei mai periculosi.