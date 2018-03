Vopsește-ți părul fără chimicale!

O fi griul culoarea ta preferată, dar nu credem că și la păr îți place. Dacă unii văd părul grizonat drept un semn de înțelepciune, alții îl văd drept un semn de, în fine, bătrânețe. Mai sunt și factorii genetici care se joacă cu grizonarea prematură a părului tău. Pe măsură ce îmbătrânim, producția melaninei scade și, de aici, culoarea albă a părului. Sunt mai multe formule naturale, nonchimice, care să coloreze părul alb. Iată câteva:



Henna

Poate cea mai cunoscută dintre aceste formule este vopsirea părului cu henna. Plus că are și proprietăți antibacteriene și antifungice. Ajută la restabilirea echilibrului pH-lui pielii.

Într-un bol de plastic, pune la înmuiat henna timp de 8 ore. Fierbe ceai negru și lasă-l să se răcească câteva minute. Toarnă ceaiul în pasta de henna. Adaugă sucul de la o lămâie și amestecă până obții o pastă consistentă. Pune-ți mănuși și întinde-ți chestia asta pe păr. Las-o cam o oră. Spală cu un șampon delicat. Folosește această mixtură o dată pe lună.



Ulei de cocos

Nutrienții din uleiul de cocos fac bine și la păr. Acizii grași din uleiul de cocos hrănesc scalpul și stimulează creșterea părului. Sucul de lămâie are efecte miraculoase asupra părului, datorită conținutului de vitamina C, B, a fosforului.

Într-un bol, amestecă câteva picături de ulei de cocos cu sucul de la o lămâie. Lasă să acționeze cel puțin o oră. Spală cu un șampon delicat. Merge o dată pe săptămână să-ți faci treaba asta.



Susanul negru (negrilica)

E excelent pentru scalp, stimulează, de asemenea, creșterea părului. Stimulează și activitatea melanocitelor de a produce melanină, pigmentul responsabil pentru culoarea părului. Are proprietăți antiîmbătrânire și promovează un somn liniștitor. Se consumă negrilica de 2-3 opri pe săptămână, ca atare, sau presărată prin mâncare.