Mesajul Silviei Radu pentru Igor Gamrețchi: ”Căutați-vă un loc de muncă în altă parte. Cât sunt eu primar, fie și interimar, în Primărie nu au loc penalii!”

Primarul general interimar al Capitalei, Silvia Radu, a contestat în instanța superioară decizia Judecătoriei Chișinău prin care Igor Gamrețchi a fost restabilit în funcția de șef al Direcției Transport. Edilul a declarat cu acest prilej că atât timp cât va conduce Primăria, penalii nu vor avea ce căuta acolo.



”Am făcut apel azi la Hotărârea Instanței de a-l repune în funcție pe dl Gamrețchi. Eu nu vreau ca în Primăria Chișinău să lucreze funcționari care au condamnări penale. NU este moral. A fost dovedit faptul că dl Gamrețchi este un infractor.



Drept urmare consider că trebuie să fac tot posibilul ca să opresc întoarcerea acestui individ în Primărie. Am depus apelul și sper că Instanța superioară să ne dea câștig de cauză.



Am și un sfat gratuit pentru dl Gamrețchi: Domnule, căutați-vă un loc de muncă în altă parte. Cât sunt eu primar, fie și interimar, în Primărie nu au loc penalii!”, a scris Silvia Radu pe Facebook.



Amintim că Igor Gamrețchi a fost condamnat la trei ani cu suspendare în dosarul parcărilor cu plată, pentru trafic de influență. Cu toate acestea, Judecătoria Chișinău l-a restabilit ieri în funcția deținută anterior. În același dosar figurează și fostul primar al Capitalei Dorin Chirtoacă.