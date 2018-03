La ce e bună sfecla roșie

E una dintre cele mai cunoscute legume, sfecla roșie având un gust cu totul unic. Are proprietăți antianemice, reduce tensiunea arterială și colesterolul rău. Are, de asemenea, puțin sodiu, ceea ce o recomandă pentru consumul zilnic. Obișnuiește-te să mănânci sfeclă roșie în fiecare zi. E unul dintre obiceiurile cele mai bune pentru sănătatea ta.



De ce e roșie sfecla roșie

Conține flavonoide, fibre solubile și antioxidanți denumiți betacianină, care-i dau și culoarea specifică. Acest antioxidant ajută la oxidarea colesterolului LDL (rău) și previne depunerea acestuia pe artere. Ceea ce înseamnă o inimă mai fericită.



Scade tensiunea arterială

Conține nitrați care sunt convertiți în corp în nitriți și în oxid nitric. Asta are un efect pozitiv asupra arterelor, pentru că le lărgește. Consumată timp de 3 zile consecutiv, reduce tensiunea arterială în 3 zile.



Excelentă pentru gravide

Abundentă în acid folic, se recomandă să fie consumată de femeile gravide, pentru că ajută și la dezvoltarea neuronală armonioasă a fătului. Consumată de către copii, îndepărtează oboseala psihică și fizică, deopotrivă.



Previne cancerul

Antioxidanții pe care-i conține sfecla roșie previn cancerul de plămâni și de piele. Sucul de sfeclă și morcov, consumat regulat, ajută în tratarea leucemiei.



Elimină inflamațiile

În general, reduce inflamația în orice parte a corpului. Inflamațiile interne ale unor organe vitale cum sunt rinichii, de pildă, pot fi eliminate foarte repede prin consumul de sfeclă roșie.



Îmbunătățește sănătatea creierului și luptă împotriva demenței

Sfecla roșie aduce un aport de oxigen care se dovedește benefic și pentru creier. Celulele nervoase sunt stimulate de componentele sfeclei roșii și se grupează mai bine să lupte împotriva degenerescenței senile.



Ajută la digestie

Și sistemul digestiv beneficiază de pe urma consumului de sfeclă roșie. Și ficatul, și sistemul circulator – chiar dacă ne repetăm, o mai spunem o dată: aduce plusvaloare în calitatea hemoglobinei și, prin urmare, elimină efectele neplăcute ale anemiei.



Proprietăți antiîmbătrânire

Lutetina, antioxidant responsabil cu lupta împotriva îmbătrânirii pielii și, de asemenea, cu reducerea radicalilor liberi. Previne ridurile fine și face tenul să arate mai strălucitor și mai tânăr. Luptă împotriva osteoporozei, controlează nivelul zahărului din sânge și e și un puternic afrodisiac.