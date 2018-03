Susținătorii PAS și PPDA, dezamăgiți de discuțiile partidelor pro-europene: ”Problema nu e doar în diavol, e și în îngeri”

Discuțiile partidelor pro-europene cu privire la desemnarea unui candidat unic pentru primăria Capitalei bat pasul pe loc și provoacă dezamăgiri în taberele Maiei Sandu și a lui Andrei Năstase. Partidul Platforma DA se declară deschis pentru discuții, dar nu intenționează să renunțe la candidatul său. De cealaltă parte, Partidul Acțiune și Solidaritate amintește că este formațiunea cu cea mai mare susținere în Chișinău și accentuează că nu a decis încă dacă îl va susține pe șeful PPDA, Andrei Năstase.



Secretarul general al PPDA, Chiril Moțpan, a declarat că așteaptă de la celelalte partide să fie luată atitudine față de decizia de a-l înainta pe Andrei Năstase pentru lupta electorală în Chișinău. ”Mi se creează impresia, la general, că Andrei Năstase cuiva nu-i place. Aș vrea să știu de ce nu-i bun Andrei Năstase? De ce nu ar putea fi el acel candidat unic? /…/ În orice situație, conjunctură, trebuie să existe cineva ca să ia decizie, noi am luat-o. Nu ne-am gândit că candidatura trebuie consultată absolut cu toată lumea. E o decizie a partidului. Dacă sunt și alte candidaturi, putem discuta, dar noi deja am luat o decizie și am dori ca și dvs. să luați o atitudine față de decizia noastră”, a spus Moțpan, citat de tribuna.md.



Liderul PAS, Maia Sandu, a declarat că o decizie privind candidatul pentru primăria Capitalei va fi luată după ce vor fi prezentate rezultatele unui sondaj intern în acest sens



„Cred că era cazul să avem mai devreme aceste discuții. În raport cu Chișinăul, PAS speră că este cel mai susținut partid, să vedem sondajul de la începutul săptămânii viitoare. În același timp, noi înțelegem că alegerile parlamentare sunt cele mai importante. Noi ne concentrăm pe parlamentare. Însă, pentru că avem un fapt împlinit, este un candidat anunțat, noi încercăm să menținem un parteneriat cu Platforma DA. Încă nu am luat o decizie finală, însă suntem aproape”, a declarat Maia Sandu.



Aceste discuții fără finalitate au provocat dezamăgire în rândul susținătorilor celor două partide. Activistul Ștefan Gligor a scris pe pagina sa de facebook că ”problema nu e doar în diavol, dar e și în îngeri”.



”La început am crezut că asta e un fel de glumă de prost gust. După care am înțeles că asta e realitatea surrealistă în care trăim. Problema nu e doar în diavol, e și în îngeri.



Vai și amar de capul nostru.



PS: Sper aceste negocieri să se termine măcar cu o lună înainte de alegeri”, a scris Gligor.

În comentarii la postarea sa, fruntași ai PPDA au lansat atacuri la adresa Maiei Sandu, pe care au acuzat-o din nou de negocieri cu PDM, dar și că nu îl susține pe Andrei Năstase.

La masa rotundă organizată de Mișcarea Civică Europeană au fost invitați reprezentanți ai zece partide pro-europene, dar au venit opt. Andrei Năstase a lipsit de la discuții.