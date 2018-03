Ce spun astrele azi, 22 martie

Berbec

Inca de dimineata se arata semne ale unei zile calme, pasnice; stresul va fi la nivel minim. Este un lucru imbucurator; veti avea posibilitatea sa va recuperate, dupa zilele anterioare ceva mai agitate. Nu duceti lipsa de inspiratie, asa ca nu va fi greu sa gasiti modalitati potrivite de a investi pentru a obtine cat mai mult profit; aveti mare girja sa nu va aruncati, totusi, in speculatii financiare riscante. Contextul astral de astazi favorizeaza, mai cu seama, implicarea activa, munca efectiva, decat actiunile speculative, bazate mai mult pe noroc. Relatiile cu cei din jurul vostru nu vor pune probleme deosebite; chiar si cu persoanele mai dificile cu care intrati in contact, veti reusi, cu rabdare, sa gasiti o modalitate de a va intelege. Este o zi potrivita pentru a face cat mai mult; nu veti avea de ce sa nu fiti mandri de voi la finalul zilei, de realizarile obtinute.



Taur

Pe parcursul acestei zile va veti confrunta cu o schimbare profunda, la nivel interior; va exista un eveniment declansator, insa procesul se desfasura, insidious, de mai multe vreme. Astazi doar se va produce declicul; va trebui sa va pregatiti pentru asa ceva. Chiar daca vor aparea temeri, nelinisti, momentul este de bun augur, asa ca nu trebuie sa va agitate inutil. Este bine ca, in relatiile cu cei dragi, sa interveniti cu mici gesturi atente, cu intelegere si consideratie; veti si uimiti sa constatati, al un anume moment, ca veti primi mult mai mult decat ati oferit. In plan profesional, astazi veti avea parte de discutii foarte interesante, pe parcursul carora schimbul de informatii s-ar putea dovedi absolut fascinant. Unele dintre ideile achizitionate astazi pot sta la baza unor foarte profitabile proiecte viitoare.



Gemeni

Astazi nu simtiti, asa cum v-ati fi dorit, dragostea si suportul celor apropiati voua; Va doriti mult mai multa recunoastinta, mai ales daca ati facut foarte mult pentru anumite persoane. Nu este, insa, cazul sa dramatizati foarte mult situatia. Mai grav este ca viata voastra intima se desfasoara fara prea mare entuziasm; rutina poate fi extrem de daunatoare. O scrisoare, un telefon sau o vizita inoportuna ar putea sa va aduca vesti interesante de la o persoana draga voua, care se afla departe; veti fi bucurosi si linistiti in privinta acesteia. Din punct de vedere profesional, tocmai rutina este cea care va poate oferi un atu astazi; faptul ca stiti ce trebuie facut, ca stiti ce urmeaza, va ajuta sa va organizati si sa va atingeti, cu brio, obiectivele.



Raca

O eliberare neasteptata de tensiune poate sa apara astazi, mai ales in partea a doua a zilei. Poate fi rezultatul unei dimineti cu multa tensiune, cu mult stress. Sau poate fi rezultatul unor piedici care se tot ridica in calea actiunilor programate, fapt care poate da nastere la frustrari masive. Disparitia unor astfel de piedici va poate conferi libertatea de miscare, iar bucuria disparitiei acestora se poate manifesta ca o eliberare de tensiune; va vine sa iesiti strigand pe strazi de bucurie. Daca veti pune pe prim plan diplomatia si tactul, in relatia cu cei alaturi de care va desfasurati activitatea profesionala, lucrurile vor decurge fara mari probleme, pentru voi, astazi. Ideile originale nu vor lipsi din peisaj; fapt ce va poate atrage multiple aprecieri din partea persoanelor interesate sa valorifice abilitatile si experienat profesionala pe care le posedati.



Leu

Unele lucruri ciudate ar putea sa apara la inceputul zilei, insa nu neaparat negative; nororcul nu va va ocoli deloc, dar chiar nu este cazul sa va expuneti la riscuri mari. Daca va dorit de mai multa vreme sa faceti unele schimbari in viata voastra, este foarte poasibil ca acesta sa fie un moment potrivit pentru a trece la actiune. Unele dintre ambitiile voastre s-ar putea materializa, numai prin implicarea voastra directa; a lasa evenimentele sa evolueze la voia intamplarii, nu este o miscare inteleapta. In plan afectiv, lucrurile nu arata deloc roz; circumstantele va vor pune in fata unor constrangeri, a unor dezamagiri destul de dureroase; trebuie sa gasiti modalitatile prin care sa acceptati astfel de momente, ca partea a evolutiilor firesti ale vietii.



Fecioara

Nu va veti afla intr-o dispozitie prea fericita, ceea ce nu va aduce prea multi oameni in preajma voastra astazi. Daca insa, partenerul de relatie sau cel de business vine cu o veste intr-adevar extraordinara, s-ar putea ca trendul negativ sa fie inversat. Nu va lasati coplesiti de chestiunile mai putin reusite din viata voastra; mai degraba, incercati sa va bucurati, din plin, de reusitele obtinute. Privita partea plina a paharului, nu pe cea goala. S-ar putea sa resimtiti mai mult nevoia de minerale; consumati mai multe fructe si legume, atat proaspete cat si uscate. Pericolul alterarii unei relatii cu o anumita persoana importanta din viata voastra este destul de crescut, mai ales in a doua parte a zilei, mai ales daca persistati in a face, mereu si mereu, aceleasi greseli. Acest lucru este valabil pentru ambele parti.



Balanta

Inca de la inceputul zilei, va veti gasi prinsi intre dorinta de a actiona, de a forta lucrurile sa se desfasoare si teama de a nu gresi, de a esua. Veti afisa mereu o atitudine oscilanta, duala, care-I va deruta si chiar enerva pe cei din jur. Nu de putine ori va veti gasi intr-o situatie incomoda; se prea poate sa pierdeti oportunitati favorabile, in acest context. Va fi nevoie sa puneti piciorul in prag si sa va asumati niste pozitii clare. In ceea ce priveste finantele, daca va veti lasa condusi de sentimentalism, riscati sa ajungeti la destramarea unor relatii care va aduceau unele beneficii; mai ales, nu imprumutati bani unor persoane despre care stiti ca nu prezinta garantii suficiente. In general, contextual se arata favorabil investitiilor, dar nu este cazul sa va sumati riscuri excesive.



Scorpion

Veti fi tentati sa va pastrati capul la cutie, sa nu mai iesiti in lumina rampei, asa cum ati facut in ziua precedent; de altfel, nici nu va prea place o asemenea pozitie, pe care o asumati doar accidental. Din umbra, puteti observa mai bine lucrurile, pentru ca aici nu va deranjeaza nimeni; puteti avea o pozitie clara si realista asupra a tot ceea ce se intampla. Pe de alta parte, veti suferi, oarecum, de mania persecutiei; vi se pare ca atitudinea celor din jur fata de voi va este ostila. Va fi dificil sa gasiti, pe parcursul zilei, un loc cu armonie si intelegere, dupa cum cautati voi. O retragere mai puternica in coltul vostru nu va va fi deloc de ajutor. Resentimentele nu vor imbunatati situatia; dimpotriva, o vor inrautati semnificativ.



Sagetator

Planificarile voastre au mari sanse de a veni in intampinarea oportunitatii; este vorba de ceea ce se numeste noroc, insa nu este doar atat. Veti culege rezultatele eforturilor voastre din ultimele zile. Va doriti sa aveti parte de conditii cat mai predictibile si dupa orarul dinainte stabilit; iar in cazul in care iesiti din aceasta stare de normalitate, asa cum o vedeti voi, se prea poate sa intrati in panica, mai ales daca decalajele sunt mai mari. Totusi, trebuie sa fiti constienti ca pot sa apara si unele chestiuni neprevazute, de care va trebui sa va ocupati cu prioritate, asa incat nu aveti de ce sa va panicati inutil. Contextul astral poate provoca tulburari in relatiile cu apropiatii, dar si cu alte persoane din anturaj; exista insa o singura cale de a aduce o reimprospatare a vietii voastre sociale si chiar sentimentale. Este momentul sa va asumati putina nebunie!



Capricorn

Dragostea si intelegerea in familie vor triumfa, astazi, chiar daca momentele mai delicate nu vor lipsi; cu juniorii va va fi cel mai greu sa va intelegeti, ei trebuind abordati cu multa rabdare si intelegere. Vor exista si persoane din anturaj, care va vor testa limitele suportabilitatii, in ceea ce priveste starea de nervi; nu trebuie sa le dati satisfactie, asata este cel mai important. Trebuie sa va vedeti de treburile voastre, sa mergeti inainte si sa va atingeti obiectivele stabilite pentru aceasta zi. Aveti mare grija caci astazi sunteti in pericol de a fi foarte influentati de emotii in luarea deciziilor importante; nu este un lucru intelept. Sunt chestiuni care trebuie judecate la rece si pentru care se impune a lua decizii obiective, realiste, care nu lasa loc de interpunere sentimentala.



Varsator

Ingrijorarile legate de sanatate sunt justificate, daca exista semnale de alarma; altfel, nu este cazul sa cheltuiti, si nu putini bani, pe investigatii inutile, doar pentru ca vi se pare voua ca ceva este in neregula. Aveti grija sa nu deveniti ipohondri! In plan profesional, unlele evenimente neasteptate pot sa va ceara eforturi de adaptare sporite; ca urmare, este nevoie sa va dozati eforturile cu foarte mare atentie. Va veti trezi cu mai multe sarcini de rezolvat, deodata, ceea ce va va solicita in mod suplimentar. Gestionarea resurselor va fi importanta, pe tot parcursul zilei! In plan personal, este un moment in care prieteniile sunt mai favorizate decat relatiile de cuplu; este foarte posibil ca partenerul de relatie sa nu accepte acest lucru. Discutati, explicati ce este in capul vostru, pentru a evita neintelegerile. Trebuie sa aveti grija sa actionati si in propriul interes. Factori neasteptati vor trebui luati in calcul, astfel incat ecuatia sa va iasa corecta si completa.



Pesti

Contextul astral al acestei zile va stimuleaza din plin imaginatia, creativitatea; sursele de inspiratie se gasesc oriunde. Daca doriti sa va implicati in proiecte artistice sau care solicita astfel de calitati, astazi este o zi perfecta pentru asta. Cu siguranta veti fi placut surprinsi de rezultat. Veti evolua frumosa, pe parcursul zilei, intr-o atmosfera de intelegere cu cei dragi voua. Relatiile de camaraderie au mari sanse sa se transforme in relatii sentimentale care sa sevolueze frumos, catre niveluri superioare. In plan profesional, aveti mare grija sa nu fiti extreme de increzatori in proiectele pe care le realizati; lasati o mica portita care sa va asigure scaparea in caz de esec. Plasa de siguranta este absolut necesare, avand in vedere ca evolutiile pe aceasta directie sunt volatile.