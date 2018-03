Andrian Candu le răspunde celor de la Ziarul de Garda: Ați manipulat din nou! Arena Chișinău se va face și vă veți bucura și voi de ea

Președintele Parlamentului, Andrian Candu, consideră că Ziarul de Gardă manipulează atunci când continuă să acuze PDM de faptul că ar fi plagiat proiectul Arenei Chișinău după un proiect francez. Într-o postare pe pagina sa de facebook, Andrian Candu reiterează faptul că a prezentat imagini care să ilustreze publicului particularitățile tehnice ale arenei și care nu au legătură cu vreun proiect anume.



„Ziarul de Gardă manipulează din nou. E problema acestui ziar cât de corect informează opinia publică, dar noi vom semnala manipulările, când este cazul. În conferința de presă, am spus foarte clar că acel video este o ilustrare preluată din spațiul public, pentru ca cetățenii să vadă și să înțeleagă cum funcționează o arenă multifuncțională: ce înseamnă tribune telescopice, cum o arenă pentru evenimente sport se poate transforma, în timp de câteva ore, într-un spațiu pentru organizarea concertelor, expozițiilor etc.



Nicăieri și niciodată nu am spus că acela este proiectul arhitectural, design-ul arenei, așa cum, în mod manipulator, reiese din niște pretinse discuții ale celor de la Ziarul de Gardă cu niște arhitecți din Franța. Le-au spus ceea ce au vrut, ca să obțină un răspunsul pe care și l-au dorit, pentru realizarea unui material denigrator. Mai sunt și alte manipulări”, a scris CAndu pe pagina sa de Facebook.



În același timp speakerul crede că promovarea, chiar și negativă, va face arena mai populară, iar atunci când va fi deschisă mai mulți oameni se vor putea bucura de evenimentele organizate acolo.



„Citiți articolul și să vă amintiți de el, când ne vom bucura cu toții de reușita proiectului. Poate ZDG inițiază și un referendum pentru anularea inițiativei de construire a Arenei? :) E la modă.



De altfel, faptul că Ziarul de Gardă promovează insistent proiectul este și un lucru benefic, chiar și când o face negativ. Cu atât mai mult, cetățenii se vor convinge că aceste atacuri au fost manipulări, iar în realitate ei se pot bucura de oportunitățile oferite de Arena Chișinău, acolo unde, și jurnaliștii de la ZDG, sunt sigur că vor merge cu plăcere, împreună cu familiile lor”, a adăugat Andrian Candu.