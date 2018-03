Ce spun astrele azi, 20 martie

Berbec

Este foarte posibil ca, pe parcursul acestei zile, sa aveti foarte multe momente de premonitie; reusiti sa anticipate corect anumite evolutii, ceea ce poate fi foarte benefic pentru voi, insa uneori, va si inspaimanta. Toate semnalele pe care le primiti nu au o simbolistica foarte complexa, asa ca sunt foarte usor de citit, de interpretat; din pacate, pot exista si unele momente tulburatoare, legate de persoane pe care le cunoasteti foarte bine. Fiti pregatiti si pentru astfel de momente. Contextul astral al acestei zile va indeamna catre positivism; eforturile voastre ar trebui indreptate spre imbunatatirea lucrurilor din jurul vostru.



Taur

Dragostea, romantismul, evolutiile din relatia cu partenerul de cuplu, vor fi preocupari primordial pentru voi, astazi. O persoana anume v-a capturat, in mod iremediabil, atentia si inima. Intalnirea dintre voi nu va fi usoara, avand in vedere ca exista unele obstacole care stau in calea acestui lucru: distanta, program incompatibil, etc. Insa, chiar daca nu ati reusi sa fiti impreuna, fizic, cu acesta persoana, exista modalitati de comunicare modern, care sa va ajute sa mentineti un contact strans. Profesional, o anumita intalnire, cu o persoana specializata in domeniul vostru de activitate se va dovedi plina de inspiratie; castigurile in materie de competente profesionale va fi insemnat. Fiti atenti si profitati de ceea ce vi se ofera, cu atata generozitate si in mod gratuit.



Gemeni

Este posibil ca astazi sa inregistrati o mare realizare in plan profesional: o promotie, un bonus financiar sau chiar un nou job, intr-un domeniu de activitate pe care-l agreati. Este foarte posibil sa va mutate intr-o alta locatie, sa aveti parte de o schimbare semnificativa, care sa nu va afecteze doar munca, ci intreaga viata. Va fi o mare provocare pentru voi, pentru care va trebui sa fiti pregatiti a face fata. Nu va faceti insa griji! Fiti constienti ca este nevoie de anumite schimbari, fie si numai adaptari la situatii reale, pentru a va atinge maximum de potential. In viata personala, lucrurile nu stau, insa, la fel de bine; nu veti reusi sa ajungeti pe aceesi lungime de unda cu partenerul de cuplu, iar acest lucru va scoate din minti. Parca vorbiti doua limbi diferite, pe care nu reusiti deloc sa le armonizati in vre-un fel.



Rac

Astazi sunteti sociabili, iar atractivitatea voastra atinge cote maxime. Chiarsi daca va veti dori, rareori veti fi singuri azi. Cei mai multi dintre cei care va cunosc, isi vor dori sa fie in preajma voastra. Radiati caldura si entuziasm, ceea ce are potentialul de a-i inspira pe cei din anturaj. Climatul astral de astazi sustine actiunile indraznete; nici nu se poate astfel avand in vedere ca si increderea in sine este la cote inalte. Va puteti asuma si unele riscuri, fara a va teme ca soarta ar putea sa va puna bete-n roate; binenteles, este recomandabil ca aceste riscuri sa fie calculate si asumate, nu hazardate. Viata de familie va fi, mai degraba, tacuta, uneori plictisitoare; va depinde de actiunile voastre sa schimbati aceasta situatie sis a inviorati situatia.



Leu

Talentele artistice ar putea sa va fie, din plin, stimulate astazi; impulsurile creatoarea va vor fi de mare folos, indiferent de domeniul in care va desfaurati activitatea. Chiar si in cadrul domestic, daca doriti sa faceti unele modificari sau restaurari in casa voastra, imaginatia bogata va poate ajuta sa gasiti solutii care sa va multumeasca pe deplin. Bucurati-va de momentele de acest gen, facand ceea ce va place si alaturi de persoane cu care va place sa petreceti timp. Evitati acele persoane care pot sa va influenteze negative, in gandire si actiune; de asemenea, aveti nevoie sa va inconjurati de persoane pozitive, chiar daca, de regula, beneficiate de un psihic destul de puternic. Astazi, totusi, veti resimti, in unele momente ceva mai acut, nevoia de sprijin emotional.



Fecioara

Exista risc de nervozitate excesiva pentru voi astazi; se prea poate sa fiti suprasolicitati, de diversele probleme din viata voastra, asa ca, pana la un punct, o astfel de atitudine se justifica. Aveti insa mare girja sa nu va depasiti limitele; acest lucru nu va avantajeaza deloc, fiind predispusi la greseli; fiti ponderati si odihniti-va, atunci cand simtiti nevoia sa faceti acest lucru. Excesele nu sunt indicate nici in mod obisnuit, insa astazi, pentru voi, sunt cu atat mai nocive. Prestatia voastra in anturaj va fi determinate tocmai de dispozitia in care va gasiti la momentul respectiv; este, totusi, bine sa va retineti iesirile impulsive, care pot sa va afecteze atat imaginea, cat si activitatea pe care o desfasurati. Nu neglijati importanta lucrului in echipa, atat in plan personal, cat si in plan profesional.



Balanta

Aveti grija sa nu va puneti toata increderea in persoane pe care nu le cunoasteti foarte bine; nici macar in prietenii care nu va sent foarte apropiati. Din punct de vedere profesional, veti fi pregatiti sa acceptati unele compromisuri, tocami pentru a va asugura conditii favorabile pentru ascensiunea in cariera; stabiliti-va, insa, limite clare ale acestor compromisuri, ca sa stiti pana unde puteti merge. Este nevoie sa va controlati, asa cum trebuie, energiile si actiunile, pentru a ajunge la nivelul de eficienta dorit. In familie, veti avea parte de un climat armonios, care stimuleaza o comunicare constructive; anumite discutii cu juniorii pot sa degenereze, astfel incat depinde doar de voi sa gasiti modalitatea potrivita pentru a le dezamorsa in timp util.



Scorpion

Energiile creatoare sunt la maximum, astazi, in ceea ce va priveste. Idei privind proiectele pe care le aveti in lucru nu vor fi greu de emis, nici de pus in actiune. Sunteti si nerabdatori sa treceti la actiune; fiti insa prudenti, deoarece, din prea multa exuberanta, ati putea sa pierdeti unele informatii sau elemente importante, iar calculele voastre sa se realizeze, in acest caz, gresit. Dragostea si romantismul completeaza povestea unei zile reusite pentru voi; discutii pe teme intelectuale, cele care va plac cel mai mult, ar putea sa va aduca in contact cu un potential partener de cuplu, exact asa cum v-ati dorit mereu. Aratati ceva mai multa bucurie; e bine ca ceea ce simtiti pe dinauntru sa se vada si in exterior. Bucurati-va din plin de o zi reusita si faceti cat puteti de mult, in acest climat favorabil!



Sagetator

Traiti intr-o stare de euforie care nu este chiar benefica; unele chestiuni par a nu fi apreciate asa cum sunt in realitate, iar posibilitatea de a lua decizii eronate este foarte mare. Provocarile nu vor lipsi, pe parcursul acestei zile, asa ca aveti nevoie de luciditate, mai ales in chestiunile cele mai sensibile si cu impact pe termen mai lung. In plan profesional, problemele se acumuleaza exponential, de aceea va trebui sa va organizati bine, astfel incat sa o puteti scoate la capat. In acest context, colaborarile sunt foarte importante, de aceea trebuie sa va straduiti, chiar daca nu e intotdeauna usor, sa mentineti bune relatii cu partenerii de munca.



Capricorn

Astazi veti resimti, pe tot parcursul zilei, o atitudine duala; pe de o parte va doriti satbilitate, dar, pe de alta parte, va incearca si dorinta de a trai noi aventuri; trebuie sa va hotarari, caci sent doua notiuni total diferite. Va va fi greu sa va gasiti centrul de greutate. Din acest motiv sunteti si foarte predispusi la depresie sau chiar caderi nervoase. Incercati sa va controlati impulsivitatile, chiar daca acest lucru vi se pare extrem de dificil in conditiile date. Victoria va fi a voastra, daca veti reusi sa va controlati. Unele neintelegeri va pot umbri si viata de familie; este bine sa clarificati toate aspectele, astfel incat situatia sa se remedieze rapid. Cu cat lucrurile se mentin mai mult in aceasta forma, cu atat vor fi mai dificil de reparat.



Varsator

Inca de la inceputul zilei va simtiti intr-o dispozitie foarte afectuoasa, doriti neaparat sa va faceti cunoscute sentimentele fata de cei din jurul vostru si, mai ales, fata de acea persoana care va este foarte draga inimii. Este un moment potrivit pentru a reinvia pasiunea in cuplu; isiti in oras, la restaurant, la un film, la orice activitate care va face placer si aduceti-va aminte de primele intalniri, de cum erati la inceputul relatiei. Puteti, farad oar si poate, daca sunteti cu-adevarat indragostiti, sa reinviati acele sentimente. Sau poate este un moment in care sa descoperiti daca ati fost cu-adevarat indragostiti. Contextul astral sugereaza o oarecare rascurce in viata profesionala; probabil este un moment in care veti fi chemati sa decideti asupra viitorului vostru.



Pesti

Evenimentele sociale ale zilei va vor rodica, din plin, moralul si va vor ajuta sa treceti cu brio peste momentele mai dificile; va simtiti bine intre prieteni, astazi, mai mult ca in alte zile, simtiti nevoia de a fi acompaniati, de a va afla in mijlocul celor alaturi de care va place sa va petreceti timpul. Un puternic sentiment de atasament fata de familie va domina intreaga zi. Astele va sporesc astazi farmecul, stralucirea si va dau nenumarate sanse sa folositi aceste insusiri in favoarea voastra. Atentie insa! Optimismul excesiv poate duce la aprecieri eronate asupra evenimentelor sau persoanelor. Nu este o perioada prea buna pentru a forma relatii sentimentale de durata, insa este o zi perfecta pentru a tatona terenul in acest sens.