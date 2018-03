Silvia Radu răspunde la întrebarea despre candidatura la Primărie: „Nu vedeți ce e afară? Acum trebuie să scoatem Chișinăul din iarnă”

Primarul interimar Silvia Radu încă nu a decis dacă va candida la alegerile din capitală care vor avea loc în această primăvară.



După ședința operativă a primăriei, Radu a fost întrebată de presă dacă a decis să participe la scrutinul din 20 mai pentru fotoliul de primar al capitalei.



„Vedeți ce se face afară, eu nu am timp nici să ajung acasă, sincer vă zic... Nu m-am hotărât, v-am zis. Avem mult de lucru ca să scoatem Chișinăul din iarnă. Săptămâna aceasta avem un grafic intens, mult prea multe probleme și încă nu am decis. Dar atunci când voi lua o decizie am să vă anunț”, a răspuns primarul interimar.



Amintim că Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis săptămâna trecută ca alegerile locale în Capitală să aibă loc pe 20 mai 2018 după ce instituția a luat act de demisia primarului Dorin Chirtoacă.



Precizăm că înaintea stabilirii datei alegerilor Partidul Platforma Demnitate și Adevăr și-a anunțat candidatul - Andrei Năstase. Mai mult decât atât, PPDA a cerut sprijinul celor de la PAS și a altor partide pro-europene de a susține candidatul lor la funcția de primar al Capitalei.



Ulterior Partidul Democrat se pare că a dat curs invitației celor de la PPDA, pentru că a anunțat că nu va avea un candidat propriu pentru alegerile din Capitală, dar va sprijini un candidat comun al forțelor pro-europene. În același timp, reprezentanții PPDA și PAS au respins susținerea democraților. În cazul alegerilor din Bălți, PDM încă nu s-a pronunâat dacă vor participa sau nu.



Ieri și Partidul Socialiștilor a anunțat că candidatul pentru primăria capitalei este consilierul municipal Ion Ceban.