Siropul de tuse natural care dă rezultate imediate! Se prepară acasă ușor și rapid

Gripa și răceala se transmit foarte ușor în această perioadă, iar simptomele lor sunt neplăcute și afectează randamentul cu care ne ocupăm de activitățile zilnice. Tusea este unul dintre simptomele care trece cel mai greu, iar în anumite situații nici medicamentele prescrise de medic nu dau rezultate bune.



Dacă nu reușești să scapi de tusea seacă, atunci ar fi bine să încerci un remediu natural, care tratează foarte bine această problemă. În plus, acesta nu are reacții adverse pentru organism. Secretul este o legumă folosită încă din antichitate, și anume, napul turcesc sau ceacariba, mai puțin cunoscut la noi, potrivit secretele.com. Această legumă seamănă cu o ridiche mare, are culoare galbenă sau alb cu roz și aspect neted. Are un gust deosebit, ce poate părea puțin ciudat la început.



Napul turcesc are excelente proprietăți antiseptice și antiinflamatoare, iar astfel tratează foarte bine tusea.



Cum se face siropul de tuse natural din nap turcesc



Ingrediente:



- un nap turcesc;

- o linguriță de zahăr pudră din trestie de zahăr



Mod de preparare:



Cu ajutorul unui cuțit, fă o gaură în interiorul napului, pentru a putea adăuga o linguriță de zahăr din trestie de zahăr. Cu cât gaura este mai mare, cu atât va ieși mai mult sirop.



Napul se acoperă cu o folie din plastic și se lasă să se macereze împreună la frigider toată noaptea. Acesta trebuie să rămână în poziție verticală, pentru a nu curge zahărul.



A doua zi se colectează siropul format și se toarnă într-un recipient de sticlă.



Mod de administrare:



Consumă câte o linguriță de sirop de trei ori pe zi, până vei scăpa complet de tuse. Când siropul se termină, acesta se prepară din nou după aceeași procedură.



Siropul natural trebuie să fie păstrat la frigider, dar nu mai mult de șapte zile. În cazul în care tusea nu trece nici nu ajutorul acestui tratament natural, trebuie să consulți neapărat un medic.