RĂZBOI DIPLOMATIC: Marea Britanie expulzează 23 de diplomaţi ruşi, pe fondul crizei generate de atacul neurotoxic

Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomaţi ruşi în contextul crizei generate de atacul neurotoxic, atribuit Rusiei, care l-a vizat pe un fost agent rus şi pe fiica acestuia în orăşelul britanic Salisbury, a anunţat miercuri premierul Theresa May.



Theresa May a anunţat că 23 de diplomaţi ruşi din Marea Britanie, identificaţi drept "agenţi de informaţii care nu şi-au declarat statutul", au la dispoziţie o săptămână pentru a părăsi ţara.



Este vorba de cel mai mare număr de diplomaţi ruşi expulzaţi de Marea Britanie în ultimele trei decenii.



În plus, Theresa May a anunţat că Guvernul britanic nu va trimite niciun reprezentant guvernamental oficial la Cupa Mondială de Fotbal Rusia 2018.



Aceasta este cea mai gravă criză dintre Rusia şi Marea Britanie din ultimii ani. Moscova a negat orice implicare în atacul neurotoxic din Salisbury.



Administraţia Vladimir Putin a atenţionat, marţi seară, Marea Britanie, transmiţându-i recomandarea de a nu ameninţa o "putere nucleară" precum Rusia, în contextul crizei generate de atacul care l-a vizat pe un fost agent secret rus. Referindu-se la criza bilaterală cu Marea Britanie, Maria Zaharova, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, a transmis: "Nimeni au ar trebui să ameninţe o putere nucleară". La rândul său, Ambasada Rusiei din Marea Britanie a atras atenţia că "orice ameninţare cu măsuri punitive împotriva Rusiei va fi urmată de o ripostă". "Partea britanică trebuie să fie conştientă de acest lucru", a subliniat reprezentanţa diplomatică. "Ambasada a transmis marţi Ministerului britanic de Externe o notă în care a reiterat că Rusia nu este implicată în incidentul din Salisbury; de asemenea, a fost reiterată disponibilitatea pentru o investigaţie comună", precizează misiunea diplomatică.



Atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus a fost comis cu o substanţă de uz militar, "cel mai probabil" de către Rusia, a afirmat luni seară premierul Marii Britanii, Theresa May, care a dispus convocarea ambasadorului rus şi a ameninţat cu o ripostă puternică. "Cel mai probabil" Rusia este responsabilă de ceea ce s-a întâmplat. "Trebuie să fim pregătiţi să aplicăm măsuri mult mai extinse. Miercuri, vom face o analiză detaliată a răspunsului oferit de statul rus. Dacă nu va fi oferit niciun răspuns credibil, vom concluziona că această acţiune este echivalentul folosirii forţei de către statul rus contra Marii Britanii, astfel că voi reveni în Camera Comunelor pentru a stabili gama largă a măsurilor de ripostă", a atras atenţia Theresa May.



"Această tentativă de asasinat prin folosirea unei substanţe neurotoxice de uz militar într-un orăşel britanic nu este doar un delict care a vizat familia Skripal, ci şi o acţiune nediscriminatorie şi lipsită de inteligenţă contra Marii Britanii, punând în pericol vieţile civililor nevinovaţi. Nu vom tolera tentative îndrăzneţe de acest gen de a ucide civili nevinovaţi pe teritoriul britanic", a insistat Theresa May, precizând că ambasadorul Rusiei a fost convocat pentru a explica modul în care substanţa de uz militar a fost adusă în orăşelul Salisbury.



Fostul agent de spionaj rus Serghei Skripal, rănit în oraşul britanic Salisbury, probabil a fost atacat cu o substanţă neurotoxică, au stabilit anchetatorii britanici. Potrivit unor surse din cadrul investigaţiei, substanţa folosită este din gama Noviciok.



Fostul agent al Serviciului rus de informaţii militare (GRU) şi fiica acestuia sunt în stare critică în urma atacului cu o substanţă neurotoxică. Un poliţist care a intervenit este, de asemenea, în stare gravă. În total, 21 de persoane au primit îngrijiri medicale după ce au inhalat vapori ai substanţei folosite în atac. Serghei Skripal şi fiica lui au fost expuşi contactului cu o substanţă toxică, în cursul unui incident produs în localitatea Salisbury, situată în provincia Wiltshire, la circa 100 de kilometri vest de Londra. Cei doi continuă să fie în stare critică, iar anchetatorii suspectează că au fost atacaţi cu o substanţă neurotoxică.



Serghei Skripal, în vârstă de 66 de ani, a primit azil în Marea Britanie în anul 2010 după un schimb de agenţi de spionaj efectuat între Statele Unite şi Rusia. Skripal, fost colonel în serviciile secrete ruse, a fost condamnat în 2006 la închisoare, pentru spionaj în favoarea Marii Britanii. Agentul a fost găsit vinovat de legături cu Serviciul britanic de informaţii externe (MI6). La investigaţie participă oameni de ştiinţă ai Institutului Porton Down. Ancheta este coordonată de Direcţia pentru combaterea terorismului a Scotland Yard şi este solicitată contribuţia serviciilor de informaţii.



Moscova denunţă decizia "ostilă" şi "total inacceptabilă" a Londrei



Ambasada Rusiei în Marea Britanie a catalogat "ostilă", "total inacceptabilă" şi "nejustificată" decizia Londrei de a expulza 23 de diplomaţi ruşi, informează site-ul cotidianului The Guardian.



"Pe 14 martie, ambasadorul Rusiei, Aleksandr Iakovenko, a fost convocat la Ministerul britanic de Externe şi a fost informat că 23 de diplomaţi au fost declaraţi personae non gratae. Considerăm total inacceptabilă, nejustificată şi cu perspective scurte această acţiune ostilă. Întreaga responsabilitate pentru deteriorarea relaţiilor între Rusia şi Marea Britanie aparţine actualei conduceri a Marii Britanii", precizează Ambasada Rusiei.