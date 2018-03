5 mituri demontate despre ciocolată

Ciocolata a fost întotdeauna una dintre gustările noastre preferate, dar în jurul acestui deliciu dulce s-au format o serie de mituri, pe care mulți oameni ajung să le creadă. Pentru că se spune că ciocolata are proprietăți care pot juca un rol important în menținerea stilului de viață sănătos, iată care sunt cele 5 mituri despre ciocolată care au fost demontate.



Mitul 1. Ciocolata nu are beneficii pentru sănătate

Ciocolata este sursă bogată de antioxidanti, magneziu și zinc, fosfat, calciu și proteine care ajută la reducerea rezistenței la insulină. Doctorul nutriționis Anju Sood din Bengaluru, India, spune că: ”Ciocolata neagră are beneficii pentru sănătate datorită antioxidanților”. Se pare că prin consumul de ciocolată neagră în mod moderat poți menține sub control tensiunea arterială și, implicit, sănătatea inimii.



Mitul 2. Ciocolata provoacă acnee

Când vine vorba de sănătatea pielii, alimentația noastră joacă un rol major. Potrivit dr. Anju, ”ciocolata poate provoca acnee din cauza prezenței conținutului de grăsime în ea, dar nu întotdeauna, deoarece depinde foarte mult tipul de piele pe care-l ai”. Se crede că aportul ridicat de alimente grase pot provoca apariția acneei.



Mitul 3. Ciocolata provoacă creșterea în greutate

Potrivit dr. Anju, "orice aliment consumat cu moderație nu va afecta sănătatea și nici greutatea corporală. Este absolut normal să mănânci ciocolată atâta timp cât nu exagerezi”. Excesul de orice aliment procesat ar duce, oricum, la creșterea în greutate.



Mitul 4. Ciocolata provoacă durere de cap

Ciocolata este adesea văzută ca un vinovat pentru migrene și dureri de cap; totuși, diferite studii nu au găsit nicio legătură între cele două. Dr. Anju spune că: ”Nu există nicio legătură între cele două. Dacă ești predispusă la durere de cap sau migrenă, atunci ar putea fi declanșată de orice, nu neapărat de ciocolată”. Pe tine te-a durut capul după ce ai mâncat ciocolată?



Mitul 5. Ciocolata albă este ciocolată

Ciocolata albă nu este cu adevărat ciocolată. Se știe că aceasta este preparată cu ajutorul untului de cacao, a laptelui și a vaniliei.