Partidul Democrat lansează un nou proiect infrastructural de anvergură care va aduce Moldova pe harta evenimentelor sportive internaționale. Este vorba de proiectul „Chișinău Arena” – un complex care va putea găzdui diverse formate și va avea o capacitate cuprinsă între 3 și 5 mii de oameni.



Proiectul va fi realizat în baza unui parteneriat public-privat cu companii internaționale, iar perioada necesară pentru construcția și darea în exploatare a acestuia este de aproximativ un an.



„Am onoarea să vă prezint un proiect la care se lucrează deja de o vreme. Cu regret în 26 de ani de independență și de existență a statului Republica Moldova, noi nu am avut ocazia și nici contextul să dezvoltăm un proiect de o importanță națională care să aducă beneficii societății în întregime, un proiect de infrastructură măreț care, în mod special, să se refere la infrastructura culturală și sportivă”, a declarat speakerul Andrian Candu în cadrul briefingului săptămânal de presă al Partidului Democrat.



Potrivit lui Candu, proiectul presupune construcția unei arene funcționale cu o capacitate cuprinsă între 3 și 5 mii de oameni. Arena va putea găzdui diverse evenimente, cum ar fi cele sportive, congrese, concerte. Contribuția statului în acest proiect va fi de 100 milioane de lei, dar și locația necesară pentru construcția arenei. Restul banilor vor fi obținuți de pe urma încheierii parteneriatelor public-private.



„Astăzi am avut ocazia să prezint acest proiect colegilor din partid. Deoarece avem nevoie de suportul politic, deoarece vom avea nevoie și de voturi în Parlament pentru a modifica legislația acolo unde este nevoie. Deja s-au făcut unele etape de pregătire și la nivel de Guvern. În această săptămână vor fi făcute mult mai multe deja și la nivel de Hotărâre de Guvern și la nivel de legi inițiate, legi în procedura legislativă pentru ca să depășim unele etape de pregătire. Și noi preconizăm din toate estimările noastre și analizele făcute, ca acest proiect, din momentul lansării construcției poate fi realizat într-un an de zile”, a adăugat speakerul Andrian Candu.



Construcţia va avea de asemenea o piscină olimpică, terenuri de tenis, facilităţi pentru spa şi fitness. Arena Chişinău va ocupa o suprafaţă totală de 10 hectare în Stăuceni, sectorul Rîşcani.