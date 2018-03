Valentin Dolganiuc nu crede în șansele lui Andrei Năstase la alegerile din Chișinău: Prin impunerea sa unilaterală, niciun candidat nu are șanse”

Fostul vicepremier și membru al Platformei Civice „Demnitate și Adevăr”, Valentin Dolganiuc, consideră că Manifestul Mișcării Civice Europene din R. Moldova, care prevede înaintarea unui candidat comun al partidei proeuropene, antioligarhice și unioniste, este unica șansă pentru ca municipiul Chișinău să nu fie adjudecat de socialiști.

Acesta a declarat pentru Ziarul NAȚIONAL că electoratul proeuropean, antioligarhic și unionist merită un singur candidat, care urmează să fie identificat de către „felia civică și felia politică”. „E nevoie de un candidat care să învingă în aceasta competiție electorală”, a precizat Dolganiuc.

Întrebat dacă liderul Platformei „Demnitate și Adevăr”, Andrei Năstase, a procedat corect când și-a înaintat candidatura, Dolganiuc a răspuns: „Prin impunerea sa unilaterală, fără a avea susținerea unui front larg proeuropean, niciun candidat nu are șanse. În niciun caz nu poate fi admisă frângerea mâinilor”, a subliniat sursa citată, sugerând că Năstase ar fi pus-o pe Maia Sandu în fața faptului împlinit.

Fiind ca o persoană care l-a sprijinit în ultimul timp pe Andrei Năstase, Dolganiuc afirmă că nu a ieșit în stradă pentru el. „Eu am protestat și am ieșit în stradă pentru o idee, dar niciodată pentru o persoană. Și am făcut acest lucru pe parcursul întregii vieți. Faptul că lucrurile sunt înțelese într-un anumit fel nu schimba poziția mea civică. Pentru a afla dacă Andrei Năstase e candidatul potrivit, e nevoie de un For Civic, cu invitarea partidelor și activiștilor civici care au opțiunea proeuropeană”, a conchis Valentin Dolganiuc.

De menționat că Mișcarea Civică Europeană din R. Moldova, din care face parte și Valentin Dolganiuc, a făcut un apel către partidele politice proeuropene să desemneze un candidat comun la alegerile locale din Bălți și Chișinău.



„Succesul în alegerile noi din municipiile Chișinău și Bălți poate fi asigurat doar în cazul în care marea majoritate a forțelor politice și civice de orientare națională și proeuropeană, printr-un mecanism eficient și rapid, vor identifica și susține în alegeri un candidat comun, cu șanse reale de câștig electoral”, se arată în manifestul Mișcării Civice.

Mişcarea Civică Europeană din R. Moldova a fost lansată la mijlocul lunii decembrie 2017 de către un grup de persoane, printre care deputaţi ai primului Parlament care au votat Declaraţia de independenţă şi personalităţi care au militat pentru renaşterea şi eliberarea naţională. Scopul anunţat al Mişcării este implicarea activă în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 2018, prin facilitarea organizării un front electoral comun al forţelor politice în susţinerea vectorului european al R. Moldova.

De menționat că astăzi se întrunește Comisia Electorală Centrală, care urmează să stabilească data alegerilor locale noi în Chișinău și Bălți.