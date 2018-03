5 lucruri esenţiale pe care trebuie să le ştim despre păr în această primavară

5 lucruri esenţiale pe care trebuie să le ştim despre păr şi tendinţe. În cazul în care nu ştii cum să porţi părul în acest sezon pentru a fi în tendinţe avem cele mai bune sfaturi pentru tine obţinute chiar de la specialişti. Renunţă la coafurile plictisitoare şi fă-te remarcată.



Celebrul hairstilist Cristi Pascu ne-a dezvăluit ce trebuie să ştim despre păr, dar şi ce tendinţe (culoare, tunsoare, coafură) se poartă primăvara aceasta. E momentul să îndrăzneşti mai mult!



Wet Look personalizat

În primul rând, pot spune că must have-ul sezonului este coafura Wet Look. Nu este vorba însă despre un Wet Look clasic, dat pe spate și cu mult gel… În această primăvară tendințele impun un Wet Look personalizat. Bretonul poate să fie dat într-o parte, iar restul părului să aibă aspect umed… Părul poate să fie pieptănat și cu o cărare într-o parte, iar restul să fie dat cu mult gel și puțin ciufulit. Wet Look-ul este, în special, o coafură de seară, sexy, care se potrivește de minune cu o rochie îndrăzneață.



Eșarfele

Accesoriile nu au ieșit din tendințe, însă vorbim despre eșarfe și despre modul în care acestea se pot purta. Recomand eșarfele purtate ca o basma, pentru un aspect ușor retro, sau eșarfa-betiță, ce amintește de anii ’60-’70.

Eșarfele se pot înnoda și împleti împreuna cu o coadă sau pot deveni un elastic de păr mult mai cool. Tot la accesorii se poartă și arcurile de păr, mai mari și colorate. Se prinde părul, iar acel arc se rotește prin meșa de păr pentru a deveni astfel parte din coafură.



Coada împletită

Coada este cool în această primăvară, însă nu trebuie să fie simplă, ci accesorizată sau împletită într-un model mai deosebit. Recomand coada împletită în 6 sau una creponată, făcută cu placa.



Coafurile army

Pentru că în ultima vreme hainele militare dau bine mai ales în rândul femeilor și coafurile au adoptat acest trend. Se poartă coafurile cu influențe army, care dau o notă de androginitate purtatoarei. Fie faci o coafură perfectă, lipita de cap, fie bretonul îl aranjezi impecabil și la dungă…



Șamponul uscat

Un ultim trend este dat de folosirea șamponului uscat. Acesta dă o altă consistență firului de păr, care devine astfel mai bățos; se poate lucra cu el mult mai ușor. Îl poți coafa în noduri sau poate să fie prins și va sta foarte bine.