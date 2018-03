De ce este bine să mânânci ciocolata neagră la micul dejun? Cercetătorii au făcut o descoperire incredibilă

Toată lumea știe cât este de important micul dejun servit în fiecare zi pentru sănătatea noastră. Cu toate acestea, din păcate o mulțime de oameni nu țin cont de această regulă și de cele mai multe ori mănâncă destul de târziu.



Mulți oameni nu prea știu ce alimente sunt indicate pentru prima masă a zile, alții pur și simplu nu își găsesc timp să mânânce la primele ore ale dimineții. Ei bine, te-ai gândit vreodată cum ar fi să mănânci ciocolată neagră la micul dejun? Probabil sună foarte ciudat, însă mai multe studii recente au demonstrat că ar fi bine să includem acest aliment în prima masă a zilei.



De ce este bine să mânânci ciocolata neagră la micul dejun?



Liz Moskow, specialist în artă culinară din Marea Britanie, susține că în curând ciocolata va reveni în rutina noastră pentru mic-dejun.



„Oameni de ştiinţă de la Universitatea din Siracuza au arătat cât de multe beneficii are ciocolata neagră asupra funcţiilor noastre cognitive, în principal asupra memoriei, concetrării şi gândirii abstracte”, a spus specialista, conform gustarte.ro.



Un alt studiu a dat o vește și mai bună. Ciocolata neagră ajută mult în procesul de slăbire spun cercetători de la Universitatea din Tel Aviv. Aceasta are rolul de accelera metabolismul, datorită compoziţiei sale. Prima masă a zilei este cel mai bun moment pentru a o consuma.



Cu toate acestea, dacă alegem un desert, trebuie să fim foarte atenți la ce ingrediente conține. Ideal este să alegi ciocolată neagră, iar dacă este ai poftă de o prăjitură, ar fi bine ca aceasta să conțină puțin zahăr și făină de migdale.