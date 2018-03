Concurs de inteligenţă şi creativitate la Liceul „Gaudeamus” din Chișinău

Un concurs de inteligenţă şi creativitate s-a desfăşurat la Liceul „Gaudeamus” din capitală. 12 echipe de elevi din diferite localităţi ale ţării au participat la Competiţia naţională „Odiseea Cugetului 2018”. Elevii au demonstrat abilităţi în soluţionarea creativă a problemelor, agerime şi capacitate de soluţionare a problemelor. Concursul s-a desfăşurat în limba engleză.





Elevii şi-au manifestat creativitatea şi inteligenţa prin intermediul unei scurte piese de teatru, adaptată după o poveste sau lucrare literară cunoscută. Ei au avut ocazia să demonstreze şi abilităţie de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională, dar şi iscusinţa de a crea decorul şi costumele, cu propriile forţe.

Echipele au fost apreciate de către juriu în baza unui set de criterii, precum originalitatea, spiritul de echipă.

Programul este implementat la nivel național încă din 1997. Până în acest an, elevii din Republica Moldova au participat de 17 ori la Festivalul European „Odiseea Cugetului”, desfășurat în diferite țări europene, obținând numeroase premii și de două ori au participat la competiția mondială „Odyssey of the Mind World Finals”, ce are loc în SUA.