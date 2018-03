5 alimente care cresc masa musculară

Aproape jumătate din greutatea corpului este reprezentată de mușchi. Aceștia au rolul de a menține postura (poziția corpului), de a asigura deplasarea și de a susține funcții vitale – așa cum e cazul mușchiului cardiac.



Pe lângă activitatea fizică, o dietă echilibrată asigură necesarul de substanțe nutritive recomandat pentru menținerea sau creșterea masei musculare. Organismul are nevoie de proteine de bună calitate, de grăsimi sănătoase nesaturate, precum și de carbohidrați. La fel de importantă este și frecvența meselor, fiind recomandate 5-6 mese pe zi, formate din porții mici.



Nucile și semințele

Sunt ușor de introdus în alimentație și reprezintă gustarea ideală între mese. Deși au un conținut energetic ridicat – 30 de grame de nuci și semințe crude având în jur de 150-170 kcal –, contribuie la creșterea masei musculare. Conțin proteine de calitate, acizi grași mononesaturați Omega-3 și fibre, numai bune pentru întreținerea musculaturii.



Brânza proaspătă de vaci

În brânza proaspătă de vaci se găsește o cantitate ridicată de cazeină, o proteină care se digeră lent și care furnizează mușchilor aminoacizi necesari recuperării, mai ales după efort fizic intens. De asemenea, brânza de vaci conține bacterii lactice vii, care ajută organismul să absoarbă mai ușor substanțele nutritive. Recomandate sunt și lactatele fermentate, cel mai bun fiind chefirul. Probioticele conținute de acesta ajută digestia, deoarece în 200 de ml de chefir există în jur de 10 miliarde de bacterii bune.



Carnea de vită

Este importantă pentru dezvoltarea musculaturii, deoarece conține proteine, zinc, complexul de vitamine B și fier. Carnea de vită are și grăsimi mononesaturate, recomandate pentru sănătatea inimii. O altă sursă de grăsimi bune este și peștele, în special cel oceanic. Acizi grași Omega-3 previn pierderea masei musculare, deoarece stimulează absorbția aminoacizilor esențiali.



Lintea

O ceașcă de linte fiartă are în jur de 18 grame de proteine vegetale și 40 de grame de carbohidrați cu digestie lentă, care oferă energie mai mult timp. Lintea poate fi înlocuită cu fasole, deoarece și aceasta are un conținut ridicat de carbohidrați și proteine.



Bine de știut!

Bananele ajută la creșterea rezervelor de glucoză, care reprezintă un excelent combustibil pentru mușchi.