Surse de seleniu, esențiale pentru organism

Împreună cu vitamina E, seleniul previne stresul oxidativ și joacă un rol important în interacțiunea iodului în procesele intercelulare. Seleniul ajută la metabolizarea vitaminei C, iar asta înseamnă că membrana celulară, prima care beneficiază de pe urma acesteia, e mai protejată. Antioxidant puternic, seleniul e trebuincios organismului pentru a crea glutationul – alt antioxidant extrem de important în lupta împotriva bacteriilor și fungilor.



Protejează împotriva radicalilor liberi, a metalelor grele ingerate sau a peroxizilor lipidici (degradarea oxidativă a lipidelor).



Printre simptomele deficienței de seleniu se numără disfuncția tiroidei, infertilitatea (la ambele sexe), depresia, bolile cardiovasculare, un sistem imunitar slăbit și risc crescut de cancer. Seleniul sprijină procesul de detoxificare, mai ales la nivelul tiroidei și al ficatului, deci nu ignora următoarele alimente, care sunt bogate în acest mineral atât de important pentru sănătatea ta.



Ouăle

Excelentă sursă de proteine dar și de seleniu. Un ou mare conține 15 mcgr de seleniu, adică 21% din necesarul zilnic. Oul e bun și pentru conținutul de fosfor, vitamina D, B12 și riboflavină.



Ciupercile

100 de grame de ciuperci conțin 11,9 micrograme de seleniu, adică 17% din necesarul zilnic. De asemenea, sunt foarte bogate în niacină, supru, potasiu, vitamina D și C.



Brânza

100 gr de brânză conțin 15 micrograme de seleniu, adică 20% din necesarul zilnic. Pe lângă seleniu, brânza mai are calciu, fosfor, proteină și vitamina A.



Nucile braziliene

Sunt sursă excelentă de seleniu. 6-8 nuci braziliene conțin 544 de micrograme de seleniu, adică acoperă 100% necesarul zilnic. Acestea mai au și 30% fibră, magneziu, fosfor și cupru.



Ovăzul

100 de grame de ovăz conțin 34 de micrograme de seleniu. Sursă excelentă și de alte minerale, precum fosforul, magneziul și manganul.



Carnea de vită

Mai ales ficatul de vită e foarte bună sursă de seleniu. 100 de grame de ficat conține 91.4 micrograme de seleniu, adică 131% din valoarea zilnică. Conține, de asemenea, fosfor, cupru și fier. Foarte bogată în colesterol, însă.



Puiul

Sursă de proteină și de seleniu, în egală măsură. 100 gr de carne de pui conțin 27.6 micrograme de seleniu, adică 39% din necesarul zilnic. De asemenea, carnea de pui mai conține niacină, vitamina B6, potasiu și fosfor.



Tonul

Extrem de generos cu seleniul. 100 de grame de ton conțin 80,4 micrograme de seleniu, adică 115% din necesarul zilnic. Bogat în acizi grași omega – 3 și complexul de vitamine B.



Somonul

100 de grame de somon conțin 41.4 micrograme de seleniu, adică 59% din necesarul zilnic. Bun și pentru aportul de acizi-grași omega-6.



Carnea de curcan

Foarte bună sursă de proteină și seleniu. 100 de grame de curcan conține 22,8 micrograme de selenium, adică 33% din necesarul zilnic. Conține și grăsimi saturate, calorii și carbohidrați, dar contrabalansează prin fosfor și riboflavină.