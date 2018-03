La Chișinău are loc un marș al solidarității între femei

Astăzi, 8 martie, de Ziua Internaţională a Femeii, reprezentanţii organizaţiilor non-guvernamentale în domeniul drepturilor omului organizează un marş al solidarităţii. Astfel, ei vor solicita instituţiilor statale să respecte drepturile femeilor şi să revadă noul Cod Electoral, care potrivit militantelor, este unul neprietenos femeilor candidate participării lor în politică. Acţiunea este parte a Festivalului Feminist, desfăşurat la Chişinău în perioada 6-8 martie.





„Pentru că în următorii doi ani vor fi campanii electorale pentru alegeri parlamentare şi alegeri locale, chiar dacă sistemul electoral a fost modificat şi din punctul nostru de vedere este neprietenos femeilor, ne dorim să avem mai multe femei candidate. Ne dorim ca femeile să fie apreciate şi discutate în spaţiul public fără apel la sexism. Prin acest marş, îndemnăm societatea, dar şi instituţiile publice care au datoria fundamentală de a respectat drepturile tuturor cetăţenilor, indiferent de gen, vârstă, de a respecta şi de a nu discrimina această categorie”, a declarat secretarul general al Platformei pentru Egalitate de Gen, Nina Lozinschi.

Alături de participantele la marș va fi și reprezentanta Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Olga Bâtcă.

„În ultimii ani, în special femeile au denunţat cazuri de încălcări grave ale drepturilor omului şi de corupţie. Voi fi solidară cu aceste persoane care au avut curajul să denunţe astfel de cazuri, dar şi să suporte anumite consecinţe, din păcate. Foarte multe ONG-uri s-au mobilizat şi cred că ultimul an am reuşit să aducem suport şi susţinere acestei avertizări de integritate în timp util. În ultimul an am demonstrat că atunci când ne unim şi suntem solidari reuşim mai multe”, a menţionat Olga Bâtcă.

Marșul „Solidaritatea între femei” este organizat în fiecare an începând din 2011.