Adjunctul lui Usatîi îi ia apărarea lui Andrei Năstase: Când i se spune că Năstase te-a susținut la alegerile prezidențiale, iar acum trebuie să procedezi la fel, Maia Sandu se face că nu înțelege

Vicepreședintele „Partidului Nostru”, Dmitri Ciubașenco, consideră că lidera Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu, ar avea o mentalitate totalitară, care, în combinație cu „liberalismul turbat” promovat de ea, e foarte periculos pentru R. Moldova.



„Este amuzant să urmărim discuția, care are loc între partidul PAS al Maiei Sandu și Platforma „DA” a lui Andrei Năstase cu privire la nominalizarea unui candidat pentru funcția de primar general de Chișinău. După ce „DA”, sub presiunea PAS, a acceptat să indice în protocolul de colaborare prevederea că în niciun caz nu va există o colaborare cu „Partidul Nostru”, acum PPDA s-a pomenit sub papucul PAS. Acum, PPDA încearcă să iasă de sub acest papuc și să-și recapete identitatea pierdută. Din păcate, noi am pierdut un bun partener de proteste împotriva regimului oligarhic”, spune Ciubașenco pe pagina sa de Facebook.



Potrivit lui, oamenii din „DA” pot fi considerați naturali, oameni normali, însă același lucru nu ar putea fi spus și despre Maia Sandu: „Sandu e o persoană sintetică, ruptă de realitate. Cu toate acestea, ea se consideră o vedetă. Simțindu-se protejata Vestului în R. Moldova, Sandu se comportă foarte ciudat și inadecvat”.



Ciubașenco critică și faptul că Maia Sandu ar complica lucrurile în vederea formării unui bloc electoral cu PPDA, vorbind despre meritocrație și tot felul de criterii de selectare a candidaților.



„Ar fi fost jumătate de necaz, dacă Sandu trece prin această sită doar membrii PAS, dar ea vrea să procedeze la fel și cu partenerii săi. Să ne imaginăm cum un oarecare combatant de la sat din PPDA, care a luat bătaie la protestele contra lui Plahotniuc, nu va trece preselecția organizată de Sandu. Pentru că el nu știe limbi străine, nu poate face prezentări în Power Point, nu știe cum să prindă pokemoni etc. Când i se spune că Năstase te-a susținut la alegerile prezidențiale, iar acum trebuie să procedezi la fel, aceasta se face că nu înțelege. Ea nu înțelege o asemenea logică. Ea merge după principiul: ce este al mei e al meu, ce este al tău e al nostru”, a mai adăugat acesta.