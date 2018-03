5 obiceiuri care-ți cresc speranța de viață

Dacă ești una dintre persoanele care își doresc să trăiască cât mai mult, să știi că următoarele activități sănătoase au fost demonstrate științific că adaugă ani vieții. Iată care sunt!



Adoptarea unui câine

A fost demonstrat că persoanele care au un câine trăiesc mai mult și nu suferă de afecțiuni cardiovasculare, dar explicația este încă neclar. Ar putea fi pentru că proprietarii de câini își scot animalul la plimbare frecvent și, prin urmare, fac mai multă mișcare.



Adoptarea unei diete mediteranene

Cercetările au arătat că procesul de îmbătrânire este încetinit la persoanele care au o dietă mediteraneană. Un alt studiu arată o creștere de 20% a șanselor de a trăi mai mult când urmezi o dietă mediteraneană, ceea ce înseamnă aproximativ doi sau trei ani, potrivit oamenilor de știință. Dieta mediteraneană înseamnă mai multe fructe, legume, pește, fructe cu coajă lemnoasă și produse pe bază de cereale integrale.



Consumul unui pahar de vin

Consumul moderat de vin a demonstrat că reduce riscul de mortalitate cauzat de afecțiunile cardiovasculare. Studiile recente au arătat că speranța de viață a fost de aproximativ cinci ani mai mare la bărbații care au consumat vin în comparație cu cei care nu au băut băuturi alcoolice. Vinul roșu conține antioxidanți care pot crește longevitatea și, de asemenea, pot contribui la reducerea stresului. Dar, dacă nu obișnuiești să bei, nu ar trebui să o faci doar pentru aceste beneficii pe care le are asupra sănătății.



Gândire pozitivă

Să nu credeți că doar cei care gândesc pozitiv trăiesc mai mult! Diferența este că persoanele care au o atitudine pozitivă față de viață în general, pot trăi mai mulți ani. Studiile recente arată că „oamenii care practică gândirea pozitivă trăiesc în medie cu 7,5 ani mai mult, în comparație cu cei care nu o au”, spune psihologul Deborah Serani. Unele dintre beneficiile fizice ale gândirii pozitive includ scăderea tensiunii arteriale, un somn mai bun și un sistem imunitar mai puternic.



Odihnă

Recomandate sunt 7-9 ore de somn pe noapte. Acest timp este necesar pentru recuperarea organismului, lucru care poate adăuga câțiva ani vieții tale. A fost realizat un studiu despre odihnă și mortalitate. Acesta a avut ca rezultat faptul că la persoanele care dorm mai puțin de 6 ore crește riscul de mortalitate de 12%. În schimb, oamenii care dorm în jur de 7-8 ore scad riscul cu 30%.



Alte activități care cresc speranța de viață sunt:

- Socializarea;

- Consumul de cafea;

- Sportul:

- Cititul;

- Apa cu castravete;

- Completarea integramelor, rebusului etc;

- Practicarea meditației, yoga, pilates etc.