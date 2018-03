Uniunea Europeană a pregătit măsuri comerciale simetrice contra Statelor Unite/ Experţi: Deciziile SUA şi UE riscă să încalce reglementările OMC

Uniunea Europeană pregăteşte taxe vamale simetrice contra unor produse specifice americane, ca reacţie la tarifele impuse de preşedintele Donald Trump la importurile de oţel şi aluminiu, dar, potrivit Financial Times, deciziile ambelor părţi riscă să fie încălcări ale reglementărilor internaţionale.



Conform agenţiei Bloomberg, Bruxellesul intenţionează să aplice sancţiuni vizând importuri de produse americane în valoare de 2,8 miliarde de euro (3,5 miliarde dolari), prin impunerea unei taxe vamale de 25%. Măsura va fi aplicată dacă preşedintele SUA, Donald Trump, va da curs ameninţării privind impunerea de tarife suplimentare la importurile de oţel şi aluminiu.



Liderul de la Casa Albă a anunţat că va impune tarife mai mari cu 25% la importurile de oţel şi de 10% la cele de aluminiu. Deocamdată, nu este clar dacă aceste taxe vor fi valabile la toate importurile de oţel şi aluminiu ori doar la cele din anumite ţări. Donald Trump a argumentat că producătorii americani de oţel şi aluminiu au nevoie de "relaţii comerciale libere, corecte şi inteligente".



Uniunea Europeană şi China au avertizat în mod repetat că vor introduce măsuri simetrice dacă Administraţia Donald Trump va impune tarife la aluminiu şi oţel. Oficiali europeni citaţi de presa germană şi de agenţia Bloomberg au declarat că UE poate adopta rapid măsuri de retorsiune vizând produse exportate de Statele Unite. Conform unor surse citate de agenţia de presă DPA, de publicaţia Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) şi de agenţia Bloomberg, Bruxellesul a alcătuit deja o listă a produselor americane care vor fi vizate de restricţii. Pe listă figurează produse de genul sucurilor de portocale din California, roşii şi cartofi, precum şi motociclete Harley-Davidson şi whisky american.



Politicianul republican Paul Ryan, preşedintele Camerei Reprezentanţilor, provine din statul Wisconsin, unde sunt fabricate motocicletele Harley-Davidson. Ryan s-a declarat "extrem de preocupat de consecinţele unui război comercial" şi l-a îndemnat pe Trump să renunţe la acest plan.



Potrivit cotidianului Financial Times, oficiali din cadrul Comisiei Europene au prezentat luni statelor membre o listă de 100 de produse americane care ar putea fi vizate de măsurile de retorsiune. Cecilia Malmström, comisarul european pentru Comerţ, insistă că măsurile simetrice vor fi "absolut legale", explicând că UE îşi "va calibra" reacţia în funcţie de reglementările Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC).



Însă specialişti consultaţi de Financial Times au explicat că atât măsurile Washingtonului, cât şi reacţia Bruxellesului riscă să încalce reglementările comerciale internaţionale. "Planul UE de reacţie la taxele promise de Donald Trump la importurile de aluminiu şi oţel vizând produse din SUA precum motocicletele Harley-Davidson riscă să fie tot o încălcare a reglementărilor OMC, explică unii experţi. În afară de sancţionarea produselor americane, oficialii europeni au lansat discuţii pentru a contesta decizia SUA la OMC (...). Reacţia UE se bazează pe ceea ce experţii consideră a fi, în cel mai bun caz, o interpretare creativă a reglementărilor OMC, prin respingerea argumentului SUA că acţionează pentru protejarea intereselor de siguranţă naţională. Atât invocarea de către SUA a argumentelor privind siguranţa naţională, cât şi respingerea de către UE a argumentului Washingtonului ar fi măsuri rare în istoria OMC şi constituie un test privind abilitatea organizaţiei internaţionale de a rezolva disputele între cei mai mari membri", observă Financial Times.