7 trucuri care înviorează un chip obosit

Sunt zile în care nu te-ai odihnit suficient însă ți-ai dori să arăți ca după o vacanță prelungită? Există câteva trucuri care te ajută să redai prospețime și luminozitate chipului, chiar și atunci când nu ești în cea mai bună formă.



Spală-te cu apă rece

Tocmai te-ai trezit dintr-un somn scurt și anevoios? Dacă simți că oglinda nu îți este prietenă, primul pas pe care îl poți face este să te înviorezi cu puțină apă rece. Îmbujorează pomeții și pune sângele în mișcare, ceea ce va mai reduce din cearcăne și din aspectul de piele ternă. Poți continua 5-10 minute cu un masaj facial scurt, efectuat cu mișcări blânde de sus în jos.



Aplică pliculețe de ceai

De obicei, oboseala este mai evidentă în zona ochilor. Aplică câteva felii de castravete și lasă-le să acționeze 5-10 minute, apoi clătește cu apă rece. Un alt remediu rapid de a lumina privirea constă în folosirea a două pliculețe de ceai - de lanavdă, de mușețel sau ceai verde - , care reduc cearcănele. Fă o infuzie obișnuită, lasă pliculețele de ceai să se răcească, apoi aplică-le pe zonele cu probleme. Lasă-le să acționeze 10 minute.



Pulverizează apă termală

Apa termală reîmprospătează pielea în doar câteva secunde. Pulverizează o cantitate mică de apă pe toată fața și las-o să se usuce, înainte de a aplica crema hidratantă.



Hidratează cu o cremă rece

Înainte de a aplica crema de față obișnuită, ține-o la frigider 5-10 minute. Produsul rece aplicat pe piele va descongestiona zonele umflate și va face pielea să arate mai întinsă și mai odihnită.



Machiază-te cât mai natural

Un machiaj încărcat, cu multe produse și culori închise, te vor face să arăți și mai obosită. Mulțumește-te să folosești un fond de ten sau o cremă colorată, un anticearcăn și o pudră translucidă fină. Folosește un fard de obraz într-o nuanță de roz sau piersică, pentru a mima efectul unor obraji îmbujorați. Optează pentru farduri mate în culori dechise și renunță la negru. Accentuează linia interioară a ochilor cu un creion dermatograf alb, care creează efectul unor ochi mai mari și oferă luminozitate privirii. Conturează sprâncenele cu un fard sau cu un creion într-o nunață naturală și aplică pe buze un ruj sau un balsam într-o culoare deschisă, care ți se potrivește.



Bea apă caldă cu lămâie

Bea pe stomacul gol o cană de apă călduță, în care storci zeama de la o jumătate de lămâie. Antioxidanții și vitamina C din lămâie oferă chipului o strălucire sănătoasă și favorizează eliminarea toxinelor și lichidelor în exces. În plus, lămâia reduce inflamația, ceea ce înseamnă că pungile de sub ochi se vor dezumfla.



Înlocuiește cafeaua cu ceai verde

Deși vei fi tentată să bei multă cafea pentru a te energiza, aceasta, consumată în exces, deshidratează pielea și îi dă un aspect tern. Când ești obosită și vrei să arăți bine, înviorează-te cu o ceașcă de ceai verde - sau cu mai multe - pe parcursul zilei. Ceaiul are un conținut mare de antioxidanți care protejează epiderma de radicalii liberi și îi oferă luminozitate. Infuzia îți dă și tonusul de care ai nevoie.



TRUCURI CPF

• Un anticearcăn bun, aplicat în dublu strat, înainte și după fondul de ten, îți va însenina privirea și va ascunde pungile de sub ochi.



• Fă câteva exerciții simple de înviorare, care pun sângele în mișcare și te ajută să pari mai odihnită.



• Folosește un ondulator de gene, care creează iluzia de ochi mai mari și mai odihniți.



• Pune-ți câteva picături de ochi, care reduc roșeața și înseninează privirea.