Afară din zăpadă!

Ca să zic vorba aia, din popor, „vine, vine primăvara“ și cum mai era? Aaa... „cu alaiul ei de flori“. Frumos. Poetic. Și e bine să fie așa, pentru că, uite, ghioceii și uite zambilele! În fine, alea-s din Olanda, dar puțintică răbdare să mai avem, că învie și româncuțele noastre acușica!



Brândușa de primăvară, floarea viilor

Fata asta, cu denumirea latină Crocus, are origini sănătoase: se trage de prin părțile locului, adică din Europa centrală și de est. Etalează o personalitate galbenă, albă sau liliachie și e veselă, iubitoare de lumină. Brândușa de primăvară are o soră – brândușa de toamnă, care e otrăvitoare. Legenda spune că cele două au fost odată surori gemene, foarte frumoase, pe care mama lor vitregă le-a dat afară din casă – pe una într-o primăvară timpurie, pe cealaltă într-o toamnă târzie. Văzându-le necăjite, Dumnezeu le-a prefăcut în flori. De atunci, ele se tot caută și nu reușesc să se întâlnească. Despre brândușa de primăvară se spune că e floarea celor vii, pe câtă vreme surioara ei e a morților, pentru că înflorește când natura pălește. În popor umblă și acum o vorbă: oricine va aduna brândușe de primăvară și le va uni într-o cunună cu cele de toamnă, pentru a le da apoi drumul pe apă, va face o faptă bună, iubită de Dumnezeu.



Lușca doarme sub omăt

E mai mare decât verișorul lui mai mic, ghiocelul, și prin chestia asta vreau să spun că lușca (Leucojum vernum) crește până la 50 cm în înălțime, în vreme ce văru’ se oprește pe la 10 cm (asta, dacă nu-l culeg iubitorii de frumos ca să ni-l dea cu 1 leu buchețelu’!). Îi plac terenurile umede. Fiind adesea confundat cu ghiocelul, i-a împrumutat și povestea: se zice că Dumnezeu, după ce le-a făcut pe toate câte sunt pe pământ, le-a colorat frumos. Când a făcut zăpada, a condamnat-o hâtru să-și găsească singură o culoare. Zăpada s-a dus la iarbă și i-a cerut să-i împrumute culoarea ei, dar iarba n-a vrut. S-a dus la mac și la viorea și la floarea-soarelui, și a rugat pe fiecare să-i împrumute culoarea, dar nici ele n-au vrut. Neconsolată, a ajuns în dreptul ghiocelului – iar acesta, înduioșat, i-a dat puțin din albul lui. Drept recunoștință, zăpada îl protejează de atunci de frig, cu mantia ei, până când dă soarele.



Laleaua pestriță, ocrotită de lege

Această domnișoară singuratică și stingheră, care adoră să fie lăsată în pace în locuri izolate, e atât de firavă, încât e protejată și de lege! Floarea ei, în formă de clopoțel, are culoare violacee, cu pete albe. Din această cauză i se mai spune și floarea de șah. Fritillaria meleagris e mărunțică. Îi place la umbră și în zone de mlaștină. La noi în țară, crește în rezervații naturale din județele Timiș și Suceava. Și laleaua are o legendă: odată, un tânăr persan pe nume Farhad s-a îndrăgostit de frumoasa Shirin. Aceasta a fost însă ucisă. Tânărul, copleșit de durere, s-a aruncat cu calul de pe marginea unei stânci. Din fiecare picătură de sânge a răsărit câte o lalea roșie. Așa a devenit floarea simbol al iubirii pure, intense. Și, probabil că tot de aici, vine și vorba aia: „Da’ cu calu’ ce-ai avut?“.