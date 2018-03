Beneficii extraordinare ale steviei

Ajută la scăderea în greutate, scade tensiunea arterială, controlează diabetul, previne anumite tipuri de cancer, întărește mușchii, protejează sănătatea orală și a tenului.



Stevia e un nume generic dat unei plante native din America de Sud și a fost folosită de sute de ani pentru gustul dulce al frunzelor ei. Compușii activi din stevia sunt steviosidele și rebaudiosidele. E de 40 de ori mai dulce ca zahărul dar nu afectează nivelurile de zahăr din sânge. Nu are efecte negative asupra organismului și poate fi folosită cu încredere de către diabetici.



Stevia crește în regiunile tropicale din Americile de Nord și Sud și, din păcate nu se bucură de notorietatea pe care ar merita-o. E foarte bună în dietele persoanelor care vor să-și controleze cantitatea de carbohidrați. În 2011, UE a acordat permisiunea ca stevia să fie folosită drept îndulcitor natural în 27 de țări.



Tipuri de stevia



Cu frunze verzi

E cel mai puțin procesată stevia. E de 30-40 de ori mai dulce decât zahărul și e și ușor amară.



Extractul de stevia

E cel mai procesat tip de stevia. E de 200 de ori mai dulce decât zahărul și e mult mai puțin amară decât stevia naturală.



Stevia alterată

Conține organisme modificate genetic. E de 200-400 de ori mai dulce ca zahărul. E cel mai prost produs obținut din stevia.

Are un conținut caloric foarte scăzut. Datorită acestui fapt, stevia intră în categoria alimentelor cu zero-calorii. În afară de glicozide și de carbohidrați, nu are alt conținut nutrițional.



De ce e bună stevia?

Stevia e de interes pentru controlul diabetului, scăderea în greutate, îngrijirea tenului și altele.

Pentru controlul diabetului e bună pentru că ține nivelul de insulină sub control. Pentru cei care vor să-și controleze inclusiv aportul de carbohidrații, e excelentă.

Pentru pierderea în greutate e bună pentru că, indiferent că e mult mai dulce decât zahărul, se pot obține prăjituri și alte dulciuri fără grija pentru calorii.

Stevia stimulează diureza, relaxează vasele de sânge și facilitează eliminarea sodiului din organism. Asta înseamnă că sistemul circulator va beneficia de pe urma steviei.

Previne cancerul prin faptul că anihilează radicalii liberi din organism. Quercitina, kempferolul și alți compuși glicozici previn cancerul pancreatic. Antioxidanții din stevia previn îmbătrânirea prematură, malfuncțiile cognitive și alte boli ale aparatului cardiovascular.