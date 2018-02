Mesaj pentru Viorica Dăncilă, la Chișinău: Vrem Unire!

Un grup de tineri reprezentanți ai organizației Unirea – ODIP, au întâmpinat-o pe Viorica Dăncilă, prim-ministrul României, cu flori și cu tricolor, notează Radio Chișinău.





Ei au organizat o acțiune de susține a unirii Republicii Moldova cu România, scandând „Vrem Unire”, „Unire, ideal Național”, „Basarabia e România”, „O țară, un popor, uniți sub tricolor”, „Trăiască și-înflorească Moldova, Ardealul și Țara Românească”, „Chișinău și București două inimi românești”, „Același sânge, aceeași țară, români am fost cu toți odinioară”, „Și am venit să te salut, fratele meu de peste Prut”.

Amintim că premierul român Viorica Dăncilă efectuează astăzi o vizită oficială în Republica Moldova. Către seară, Viorica Dăncilă și Pavel Filip au participat la ceremonia de inaugurare a Asociației Investitorilor Români din Republica Moldova. La ora 18.00, premierii Pavel Filip și Viorica Dăncilă au o întrevedere cu reprezentanții Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.