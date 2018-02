Relația noastră cu UE în momentul de față după lecturarea concluziilor Consiliului Uniunii Europene

Raportul Consiliului European cu privire la Republica Moldova a polarizat ca de obicei segmentul pro-european din Republica Moldova. Cei aflați la guvernare – PDM și PPEM – au considerat că e un raport pozitiv, care semnalează progresele țării și sugerează care ar fi restanțele de recuperat. Cei din opoziție – PAS, Platforma DA – din contra, cred că Miniștrii de Externe europeni au criticat dur țara noastră, recomandările lor fiind mai curând un verdict decât o invitație la continuarea reformelor.



Privită dintr-o perspectivă istorică, această dezbatere nu poate decât să întristeze. În perioada alianțelor europene, cu Vlad Filat la timonă, am fost martorii acelorași încercări focoase de a demonstra că Europa ne iubește. Se vorbea chiar de ”parcurs ireversibil” al Moldovei spre UE. Am văzut, însă, cât de jalnic au naufragiat acele alianțe. Nimic nu s-a ales din laudele europenilor care s-au dovedit a fi supte din deget.



Dar și critica de atunci era cam nătângă. Anume critica nenuanțată, tendențioasă și grobiană a condus la slăbirea elanului integraționist din țară și a subțiat rândurile adepților mișcării spre Europa. Chiar dacă, după asta, europenii au dat toată vina pe politicienii corupți din Moldova, adevărul e pe undeva la mijloc. Reformele pro-europene au fost compromise nu doar de corupție, dar și de rezistența acerbă a celor care nu le doreau. Că doar nu de flori de cuc a fost lansată în 2014 o campanie de combatere a propagandei anti-europene, finanțată de partenerii noștri occidentali. Și nu în zadar au vărsat ei tone de cerneală, scriind despre miturile integrării europene.



În general, perioada anterioară ne învață să nu căutăm cu orice preț legitimarea tuturor acțiunilor noastre la Bruxelles. Este adevărat că vrem să ne integrăm în UE și avem de înfăptuit reforme pe care ni le dictează UE. Dar am descoperit că nici UE nu este infailibil. Furtul miliardului a fost constatat la Bruxelles post-factum, după ce ne-am sesizat la Chișinău. Asta în pofida monitorizării stricte din partea lor.



În plus, descoperim că avem interese care nu se pliază foarte bine pe modelul care vine din Europa. Alegerea sistemului electoral îl considerăm o prerogativă exclusiv internă, ceea ce deranjează Bruxelles-ul. Totuși, Miniștrii de Externe europeni au admis că alegerile vor avea loc potrivit noului sistem și au evidențiat doar necesitatea monitorizării.



Vedem că și în țările din Parteneriatul Estic nu tot ce spune Bruxelles este imediat admis ca adevăr în ultima instanță. Din punctul acesta de vedere, relația Kievului cu Bruxelles-ul este incomparabilă cu cea a Chișinăului.



În general, criza, parțial depășită, în relația dintre Chișinău și Bruxelles din perioada 2014-2017, nu a rămas fără urmări. Ambele părți au învățat câte ceva. Europenii au conștientizat limitele proceselor de integrare pe care le văd deocamdată extinse doar până la Balcanii de Vest. În continuare, ei vorbesc doar despre parteneriate și nu despre admiterea membrilor din Europa de Est. Cu alte cuvinte, Europa și-a calibrat ambițiile.



Iar noi, moldovenii, am înțeles că, fără a avea o perspectivă clară de a deveni membru al Uniunii Europene, suntem obligați să ne preocupăm de stringențele geopolitice din regiune. În raportul Consiliului, aceste preocupări ale noastre sunt tratate cu superficialitate și sunt plasate la final. Propaganda anti-rusă este privită cu mari rezerve de europeni, iar subiectul conflictului transnistrean este menționat în trecere, de parcă ar fi unul secundar.



Asta, desigur, nu înseamnă că vom uita de lupta cu corupția. Nici pe departe. Dar asta înseamnă că lupta cu corupția va fi doar una din prioritățile noastre, iar atenția noastră va fi canalizată și spre alte domenii de interes, poate minor pentru UE.



Cu alte cuvinte, abordarea idealistă a integrării europene, în stilul lui Leancă, nu cred că mai este posibilă. Din ce în ce mai des vom începe să descoperim contradicții în relația noastră cu UE, care se vor regăsi și în rapoartele Consiliului European.



Va trebui să ne învățăm să tratăm filosofic aceste contradicții. Diferențele de opinii nu anulează parteneriatele adevărate. Nu în zadar deviza europeană este ”unitate în diversitate”.