Perele, darul zeilor

Gustoase și cu un conținut ridicat de apă, fibre și vitamina C, perele sunt din aceeași familie ca merele. Aromate și hrănitoare, recomandate în dietele de orice tip, se numără printre cele mai apreciate fructe.



În întreaga lume se găsesc peste 3.000 de soiuri de pere. Poetul antic Homer le vedea ca pe un dar al zeilor, iar chinezii, ca pe un simbol al nemuririi. La începutul secolului al XVIII-lea, perele erau considerate „fructele de aur“, grație texturii moi și cremoase a pulpei.



Soiul Passe-Crassane

Acesta este cel mai răspândit soi din lume, urmat de Williams. Spre deosebire de Italia și Franța, productivitatea pomului este mai scăzută la noi. Pentru a înflori, are nevoie de temperaturi ridicate. Fructele sunt rotunjite ca merele, au dimensiuni mari, culoare verde-gălbuie și se disting prin aroma puternică. Se coc la începutul lunii octombrie și se pot consuma până în luna martie.



Soiul Williams

Este considerat a fi un soi de calitate superioară, de aceea se numără și printre cele mai consumate. Fructele sale sunt de mărime medie, de culoare galbenă, cu pulpă albă, fragedă și zemoasă. Perioada de coacere debutează la sfârșitul lunii august și se termină la începutul lui septembrie. Soiul are o productivitate ridicată.



Soiul Curé

Originar din Franța, este un soi de iarnă foarte popular la noi în țară. Slab parfumat, se caracterizează prin fructele mari, cu formă alungită, care au o dungă pe lungime de culoarea ruginii. Fructele se coc la sfârșitul lunii septembrie până la începutul lui octombrie, având un gust nu foarte dulce, mai ales în anii cu toamne secetoase.



Soiul Beurré Hardy

De proveniență franceză, soiul Beurre Hardy a fost introdus în România începând cu anul 1904. Între acest soi și gutui există o asemănare foarte mare, de aceea se folosește la altoirea gutuiului. Fructele au formă conică, cu vârful larg și pulpă zemoasă de culoare alb-verzuie, cu un gust dulce. Perele încep să se coacă la jumătatea lunii septembrie și pot fi consumate în maximum 60 de zile de la recoltare.



Soiul Haydeea

Este ideal pentru obținerea compoturilor, gemurilor și a nectarului de pere. Fructele sale de culoare verde deschis au dimensiuni medii. Se coc la sfârșitul lunii septembrie și pot fi consumate în maximum 2 săptămâni. Au un gust dulce și aromat și, pentru a-și păstra toate calitățile nutritive, se recomandă să fie mâncate în stare proaspătă.



Bine de știut!

Perele sunt mai gustoase dacă se culeg înainte de a se coace complet.