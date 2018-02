Cum să-ți întărești imunitatea natural

Schimbările de temperatură, alimentația, activitățile de zi cu zi și lipsa somnului afectează sistemul imunitar. Știm că un sistem imunitar slăbit devine vulnerabil la bacterii, iar riscul de îmbolnăvire este mult mai ridicat. Dacă ai imunitatea slăbită, iată cum o poți întări:



Practică sport

Sportul este foarte bun pentru sănătate. Indiferent de ce exerciții preferi să faci, acasă, în parc sau la sala de gimnastică, ele sunt necesare pentru menținerea sănătății. Chiar și 15 minute de mers pe jos fac o diferență în sistemul imunitar. Persoanele care nu fac sport sunt mult mai predispuse la îmbolnăvire încă din tinerețe.



Dormi suficient

Ar trebui să dormi cel puțin 7-8 ore pe noapte. Persoanele care nu dorm suficient suprasolicită corpul, crescând riscul de apariție a bolilor infecțioase. Somnul este necesar pentru recuperarea organismului.



Mănâncă fructe și legume

Când mănânci fructe și legume, încearcă să le diversifici; alege-le pe cele colorate. Citricele (lămâia, portocala) sunt pe primul loc când vine vorba de întărirea sistemului imunitar, pentru că ele sunt sursă de vitamina C. Iar legumele care nu trebuie să-ți lipsească sunt: spanacul, broccoli, sfecla roșie, castravetele.



Bea ceai verde

Ceaiul verde este foarte bun pentru minte și corp. Antioxidanții prezenți în ceaiul verde întăresc sistemul imunitar, protejează organismul de daunele produse de radicalii liberi și îmbunătățesc funcțiile corpului. Bea zilnic câte o ceașcă de ceai verde, dimineața sau seara.



Mănâncă usturoi

Usturoiul este cunoscut ca alimentul care întărește sistemul imunitar. Mănâncă usturoi crud sau include-l în diverse feluri de mâncare. Important este să nu îți lipsească din alimentația zilnică.



Evită mâncarea procesată

Evită excesul de zahăr, gluten și alimentele procesate – toate pot afecta sănătatea sistemului imunitar. Ele pot oferi organismului energie și substanțe nutritive, dar au și efecte negative asupra sănătății generale.



Evită alcoolul și țigara

Consumul excesiv de alcool afectează sistemul imunitar și crește riscul de infecții pulmonare. De asemenea, fumatul are aceleași efecte pe care le are și alcoolul asupra sănătății, putând provoca boli precum pneumonie și bronșită.