Plantele care ajută ficatul

Ficatul reprezintă cea mai mare glandă din organism. Metabolismul, digestia, imunitatea – toate depind de buna lui funcționare.



Cicoarea, efect tonic

Cicoarea are efect tonic, stimulează apetitul și îmbunătățește digestia. Frunzele sale sunt utilizate atât în preparatele culinare, cât și în scopuri medicinale. Băutura obținută din rădăcină uscată de cicoare este un înlocuitor excelent al cafelei, cu efect de stimulare a digestiei gastrice. Ca remediu, folosește decoctul obținut din 2 lingurițe de rădăcină uscată, lăsate la fiert în 250 ml de apă, după ce aceasta a dat în clocot. Se fierbe rădăcina 5 minute și se strecoară după 10 minute de la infuzare. Se beau 3 căni pe zi, înainte de mese.



Anghinarea, hepatoprotector

Ajută la menținerea sănătății ficatului și la micșorarea nivelului colesterolului. De asemenea, stimulează producerea fierii. Atât frunzele, cât și tulpina, sunt folosite proaspete sau uscate. Ceaiul de anghinare este recomandat și pentru tratarea insuficienței biliare. Ca remediu, cel mai bun este sucul din frunze proaspete, care se bea imediat după obținere. De asemenea, îți poți face o infuzie dintr-o linguriță de plantă, adăugată la o cană cu apă fiartă. Se lasă 10 minute la infuzat, se strecoară și se bea cu o jumătate de oră înainte de mese. O poți îndulci cu miere.



Mușețelul stimulează producția de bilă

Mușețelul este o plantă cu efecte extraordinare asupra întregului organism. Ajută inclusiv la curățarea ficatului și la stimularea producției de bilă. Prepară o infuzie din mușețel, în combinație cu rozmarin, păpădie și anason. Pune 2 lingurițe din acest amestec de plante la o cană cu apă fierbinte și las-o 10 minute la infuzat. Pentru a îmbunătăți funcția ficatului, bea 3 căni pe zi, înainte de fiecare masă.



Armurariul, regenerator

Deși nu are foarte multe elemente nutritive, armurariul conține silimarină, un complex de flavonoide cu rol regenerator, care contribuie la eliminarea toxinelor acumulate în ficat. Planta este un remediu excelent pentru tratarea insuficienței hepatice și pentru eliminarea calculilor biliari. Cel mai recomandat este decoctul, pe care îl obții dintr-o linguriță de armurariu la o cană cu apă fierbinte. Se fierb 2 minute împreună și după 5 minute se strecoară. Se beau 2-3 căni pe zi.



Păpădia tratează ficatul gras

Păpădia este folosită în tratarea diverselor afecțiuni ale ficatului precum hepatita, insuficiența hepatică sau icterul. Frunzele sale pot fi consumate ca atare, dacă le adaugi în salate. Rădăcina de păpădie stimulează bila și este des folosită pentru tratarea ficatului gras. Ca remediu intern, se utilizează atât frunzele, cât și rădăcinile păpădiei, însă în cazul afecțiunilor hepatice se recomandă utilizarea rădăcinei. În acest sens, se prepară un decoct din 3-5 g de rădăcină de păpădie, adăugată la o cană cu apă fierbinte. Se fierb împreună, se strecoară după 5-10 minute și se bea leacul de 3 ori pe zi.



Lemnul-dulce, contra hepatitei virale

Glicerizina din compoziția sa previne distrugerea celulelor hepatice și ajută la tratarea hepatitei virale. Prepară o infuzie dintr-o lingură de scoarță de lemn-dulce la 250 ml de apă clocotită. După 10 minute, strecoară și bea, cel puțin o dată pe zi.



Isopul, în caz de ciroză

Prepară o infuzie dintr-o cană cu apă clocotită cu o linguriţă cu plantă uscată. Bea 3 căni pe zi, după mesele principale, timp de 30 de zile, sau la indicaţia fitoterapeutului.



Coada-șoricelului îmbunătățește funcția biliară

Această plantă are efec laxativ şi îmbunătăţeşte funcţia biliară. Infuzează 1 lingură de plantă într-o cană cu apă clocotită şi bea câte 1/3 de cană înainte de masă. Planta are efect protector și asupra mucoasei gastrice şi a ficatului.