Ce spun astrele azi, 25 februarie

Berbec

Unele din cele previzionate de voi pentru ziua de astazi s-ar putea sa se si indeplineasca, chiar si lucrurile cele mai putin placute; partea buna este ca sunteti pregatiti sa faceti fata. De asemenea, este nevoie sa va onorati promisiunile facute, chiar si persoanelor mai putin importante. In plan personal, se remarca o anumita volatilitate emotionala, intretinuta si de influentele astrale; nu veti fi in cea mai buna forma din acest punct de vedere, asa ca va fi nevoie sa va gasiti un element care sa va sprijine pentru a trece cu bine de aceste momente incomode; poate fi familia, poate fi un apropiat, poate fi un prieten - totul depinde de modul in care ati stiut sa cultivati anumite relatii de-a lungul timpului.



Taur

Nu prea sunteti potriviti pentru pozitii de leadership, in aceasta perioada; contexul astral arata o incarcare emotionala care nu va da voie sa actionati asa cum ar trebui, de pe o astfel de pozitie. Chiar daca nu va convine, va trebui sa recunoasteti fata de voi insiva si fata de ceilalti, aceasta realitate; va fi mai bine, pentru ca veti evita o serie de incurcaturi ce ar putea cauza probleme, la un moment dat. Aveti grija si cum va ocupati de trairile interioare exacerbate astazi de contextul astral, astfel incat acesta sa nu va destabilizeze din punct de vedere psihic, cauzandu-va depresii. Discutiile cu persoane apropiate, care v-ar putea intelege si da un sfat adecvat, pot ajuta semnificativ.



Gemeni

A naviga printre emotii turbulente nu este deloc placut pentru voi, insa genul de vulnerabiltate care se contureaza acum determina formarea unor noi aliante strategice sau imbunatatirea celor vechi. Este posibil ca astazi sa fiti la concurenta cu partenerul, din punct de vedere financiar; riscurile prea mari va pot aduce pierderi insemnate, nu doar a locului fruntas, ci si a unor sume insemnate din bugetul comun, ceea ce poate duce la aparitia de conflicte in relatia de cuplu. Evitati sa va lasati atrasi in astfel de competitii, despre care nu aveti cunostinta cum s-ar putea finaliza. In plan profesional, invatati sa va cultivati si sa va promovati cat mai bine talentele, astfel incat sa va consolidati mai bine bazele de pe care actionati.



Rac

Este bine ca astazi sa va concentrati pe ideea de echilibru, pe care sa o aplicati, in masura posibilitatilor, atat in viata profesionala, la exterior, cat si in lumea voastra emtionala, la interior. Poate ar fi bine sa faceti ceva miscare pentru a va ajunge la o forma fizica mai buna sau poate optati pentru o schimbare de look, de aceasta data. Relatiile din viata voastra sunt destul de complexe, nu mai este nevoie sa le mai complicati si voi; concentrati-va sa fiti un mediator, daca apar conflicte in cadrul acestora. In ceea ce-i priveste pe celibatari, este bine sa va stabiliti o tinta clara pentru viata voastra sentimentala; umblatul in deriva nu va este deloc de ajutor, ba chiar va poate dauna, pentru ca va impiedica sa experimentati posibile legaturi, suficient timp cat sa va dati seama daca ar merge sau nu.



Leu

Trebuie sa actionati foarte onest si cu integritate astazi, pentru a nu deranja persoane importante cu care veti intra in contact; de asemenea, daca doriti sa va atingeti scopurile, nu o puteti face nicidecum folosind trucuri incorecte. Se stie ca sunteti foarte tenace atunci cand va urmariti obiectivele, insa exista anumite limite peste care nu puteti trece, fara a va astepta la anumite consecinte. In plan profesional, realizarile nu vor fi exceptionale, insa se vor incadra in limitele acceptate. Planul vietii personale va fi ceva mai agitat, fapt intretinut si de contextul astral; unele emotii s-ar putea sa va dea de furca si sa va faca incapabili sa reactionati, asa cum ar trebui, la impulsurile primite de la persoanele dragi din jurul vostru.



Fecioara

Viitorul va apare in culori foarte stralucitoare astazi, insa este nevoie sa va pastrati realismul si sa vedeti care din proiectele voastre de viitor poate avea mai mari sanse de succes. Mai intai trebuie sa va respectati obligatiile asumate, apoi va puteti cufunda in diverse fantezii. Castigurile financiare va pot pune probleme, daca va veti implica in chestiuni ce implica riscuri prea mari; este bine sa va asumati doar riscuri bine calculate, pentru a nu suferi pierderi inutile. Sunteti mai dispusi ca oricand sa va ascultati partenerul si sa incercati sa-i intelegti punctul de vedere; sa speram ca si partenerii vostri vor fi la fel de disponibili sa se deschida spre voi.



Balanta

Este timpul sa coborati cu picioarele pe pamant si sa faceti pasi importanti catre imbunatatirea vietii voastre, dar si catre imbunatatirea voastra, ca persoane; nu este nevoie sa cuceriti lumea, insa mici detalii care sa va scoata din rutina de zi cu zi si sa insemne ceva in viata voastra, pot face diferenta. Contextul astral nu favorizeaza spiritul intreprinzator, ci, mai degraba, delasarea; fara putina responsabilitate, insa, nu veti reusi sa faceti nimic constructiv. In familie, va fi nevoie sa fiti deschisi in discutiile initiate, si nu doar aparent; daca nu veti acorda atentia cuvenita chestiunilor domestice, riscul de conflicte va deveni foarte crescut.



Scorpion

Trebuie sa fiti foarte lucizi in privinta unei chestiuni mai vechi, care astazi tinde sa devina stringenta; nu ar fi bine sa o amanati pentru o alta zi, decat doar daca nu reusiti nicicum sa aveti o imagine de ansamblu corecta despre problema in cauza. In plan profesional, ceva pare sa va retina in actiunile voastre; parca nu aveti curajul de a va expune ideile, in maniera in care o faceti de obicei; spre a doua parte a zilei, mai mult ca sigur se va dezvalui si motivul acestor retineri, iar cauza nu va fi una de neglijat. Concluzia este ca ar fi mai bine ca astazi sa va pastrati in plan secund, sa nu incercati sa va impuneti in lumina reflectoarelor. Familia va fi, doar partial, in prim plan; fiti cinstiti si exprimati-va, daca nu veti fi capabili sa acordati timp de calitate membrilor acesteia, din motive obiective.



Sagetator

Banii par sa fie o problema prioritara pentru voi astazi; toate actiunile pe care le veti initia vor avea in prim plan, intr-un fel sau altul, chestiuni financiare. Va trebui sa fiti foarte vigilenti si sa evitati a va aventura in investitii riscante, care va pot serios destabiliza bugetul, in viitor. Este posibil sa fiti confruntati si cu o reevaluare in plan profesional, cu o reorganizare a prioritatilor, in aceasta directie. Daca este nevoie sa luati decizii ferme in acest plan al vietii voastre, aveti grija sa va consultati si cu cei apropiati, a caror viata ar putea fi influentata de horararile pe care le veti adopta in aceasta privinta. Stabiliti-va clar scopurile, pentru ca totul sa fie cat mai simplu de perceput si initiat.



Capricorn

Chiar daca veti dori sa va relaxati putin astazi, nu veti avea prea mare succes; anumite chestiuni nerezolvate din urma s-ar putea sa va impiedice sa faceti asta, sa va solicite sa va concentrati mai mult ca de obicei, inclusiv pe a gasi rezolvari potrivite. Climatul astral va influenteaza sa dati libertate sentimentelor sa se manifeste, intensitatea emotiilor fiind definitorie pentru optiunile pe care le veti face in chestiunile "de suflet" ale vietilor voastre. Obstacolele nu vor lipsi, nici in calea exprimarii sentimentelor, nici in calea realizarii dorintelor si proiectelor mai practice. O abordare pragmatica, chiar si in mijlocul provocarilor emotionale, trebuie luata in considerare.



Varsator

Emotiile care va vor incerca astazi nu vor fi o asa de mare problema, asa cum ar putea sa fie reactiile oamenilor din jurul vostru fata de acestea si fata de modul in care va afecteaza. De cele mai multe ori, sunteti indiferenti la parearea anturajului, insa astazi, mai mult ca altadata, aceasta pare sa fie importanta pentru voi; nu va fi usor sa va exprimati punctele de vedere la fel de deschis ca in alte ocazii. O astfel de retinere s-ar putea sa guverneze si viata voastra sentimentala, impiedicandu-va sa exprimati ceea ce simtiti fata de o anumita persoana speciala pentru voi. Din fericire, uneori si tacerea poate fi foarte elocventa, asa ca este posibil ca lucrurile sa evolueze in favoarea voastra.



Pesti

Desi exista unele chestiuni cu potential tensionat in relatia de cuplu, nu veti avea foarte mari probleme in a mentine un oarecare echilibru, in a evita rascolirea subiectelor care ar putea destabiliza cuplul. Daca nu sunteti pregatiti sa vorbiti despre propriile sentimente, nu este cazul sa va fortati sa faceti asta, doar de dragul de a vorbi; confesiunea nu va suna suficient de convingator si va face mai mult rau decat bine. Instiintati persoana interesata ca nu sunteti inca pregatiti pentru a va exprima in acest sens si ca asteptati un moment mai favorabil pentru asta. Este important sa lasati de inteles ca subiectul e inca valabil, ca nu a fost ingropat definitiv.