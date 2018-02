Moțiunea simplă înaintată de PSRM nu a fost susținută de niciun deputat

Moțiunea simplă asupra politicii interne în domeniul economiei nu a fost susținută de niciun deputat. Parlamentarii socialiști, care au înaintat moțiunea, au părăsit ședința până ca aceasta să fie supusă votului, transmite IPN.





În procesul dezbaterilor din plen, ministrul Chiril Gaburici a enumerat realizările ministerului și indicii care denotă o situație mai bună în economie. El a menționat creșterea exporturilor pe piața UE, atragerea investițiilor străine, crearea parcurilor industriale, creșterea PIB-ului, îmbunătățirea climatului investițional etc. Ministrul a spus că eforturile ministerului de profil reorganizat se bazează pe consolidarea domeniilor noi preluate, dar și pe perfecționarea celor existente. Creșterea investițiilor străine și infrastructura drumurilor, mediul de afaceri și politica antreprenorială, se numără printre principalele obiective.

Deputatul PSRM Vlad Batrîncea l-a contrazis pe ministru, spunând că în ultimii ani investițiile străine au scăzut de opt ori. Numărul taxelor și impozitelor a crescut, iar acest lucru nu stimulează agenții economici să facă investiții. Deputații socialiști au mai spus că creșterea economică reflectată în statistici este menținută exclusiv de remitențe și de ajutorul din afara țării. De creștere economică reală nu poate fi vorba.

Vicepreședintele Parlamentului, Valeriu Ghilețchi, s-a interesat când va avea Moldova o autostradă și o cale ferată europeană și dacă există un plan de acțiuni în acest sens. El i-a sugerat ministrului să discute subiectul cu premierul român, Viorica Dăncilă, care vine în Moldova săptămâna viitoare.

În sesiunea de întrebări, ministrul a fost rugat de deputata PL Alina Zotea să comenteze scandalul diplomei sale de bacalaureat. Chiril Gaburici a spus că faptele contează. „Când am acceptat să revin în politică, mi-am dat seama că va fi mizerie care va fi turnată pe capul meu. Și eu sunt ok. Eu am creat companii foarte mari, companii mici, proiecte. Nimeni n-o să-mi poată lua ceea ce am în cap și în inimă. Bagajul meu și experiența mea îmi permit să le construiesc de la zero. Asta nu mă va putea deranja în activitatea de toate zilele”, a menționat ministrul.

În luările de cuvânt, președintele Parlamentului Andrian Candu a declarat că socialiștii greșesc atunci când spun că anul 2017 a fost un eșec economic. Dimpotrivă, mediul economic se îmbunătățește, iar PSRM încearcă să inducă în eroare populația.