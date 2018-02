Chifu: Întrunirea Ucraina-Georgia-Moldova are loc într-un context favorabil, creat de intenţia UE de a se extinde

Întrunirea Ucraina - Georgia - Republica Moldova are loc într-un context favorabil, creat de intenţia UE de a se extinde, iar cele trei state au şanse de a obţine în 2019 perspectiva integrării europene, dacă vor intensifica reformele, consideră expertul pe politică externă din România, Iulian Chifu, citat de TVR Moldova.



Invitat în cadrul unei emisiuni la Radio Chişinău, Iulian Chifu a spus că "ceea ce urmează să se întâmple la Chişinău săptămâna viitoare, când statele din flancul estic se vor întâlni cu cele trei state cele mai performante ale Parteneriatului Estic pentru a discuta formula de perspectivă de dezvoltare a acestei relaţii are loc într-un context favorabil creat de anunţul UE privind continuarea extinderii".



„Practic ultimul mandat al viitoarei comisii va fi rezervat exact acestei extinderi a Uniunii Europene în Balcanii de Vest. Mai trebuie de spus un lucru: această reuniune de săptămâna viitoare, împreună cu procesele din acest an din România şi Polonia, nu vor face decât să întărească o postură şi o reflecţie strategică a Uniunii Europene care se va concluziona cu documentele strategice ce vor fi adoptate, la 9 mai 2019, la Sibiu, chiar în timpul preşedinţiei române a Consiliului European”, a subliniat Iulian Chifu.



În opinia sa, Georgia, Ucraina şi Republica Moldova trebuie să-şi construiască argumentele şi să-şi afirme nivelul de ambiţie, doleanţele pentru ca, la 9 mai 2019, reuniunea Consiliului European pe dimensiune strategică să marcheze şi acordarea perspectivei europene pentru cele trei state.



De asemenea, Iulian Chifu a adăugat că acesta va fi şi mesajul cu care vor veni săptămâna viitoare partenerii europeni: ”Faceţi reforme, veniţi cu rezultate, ca să ne daţi argumente, să putem să promovăm acest ideal care este al nostru, al tuturor”.



Reprezentanţii Georgiei, Ucrainei şi ai Moldovei se vor întruni, la 2 martie, la Chişinău pentru a participa la prima conferinţă interparlamentară pentru a discuta despre Parteneriatul Estic şi provocările ce ţin de securitate.