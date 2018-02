Ce spun astrele azi, 23 februarie

Berbec

Prietenii vor avea dificultati in a va intelege astazi, chiar daca isi vor da silinta in acest sens; refuzul de a participa la activitati impreuna, mai ales din sfera sociala, va fi deconcertant, deoarece, de obicei, sunteti adepti ai unor astfel de evenimente, ba chiar va place sa participati si sa va implicati. Totusi, climatul astral al zilei va indeamna la izolare, la introspectie, de aceea veti prefera sa petreceti mai mult timp meditand la unele aspecte din viata voastra care nu va multumesc pe-atat de mult pe cat v-ati dori. Explicati-va intentiile, mai ales persoanelor cu care aveti legaturi mai apropiate, mai intime, pentru ca acestea sa nu se simta excluse din viata voastra.



Taur

Astazi va simtiti presati sa luati decizii mai ferme in privinta anumitor evenimente din viata voastra; daca stiti despre ce este vorba si sunteti constienti ca, pana acum, doar ati tras de timp, la acest moment nu veti mai avea incotro si va trebui sa luati o decizie, intr-o directie sau alta. Eschivele nu vor face decat sa complice situatia. Emotiile ar putea sa va impiedice sa actionati cu promptitudinea obisnuita; este posibil sa aveti parte si de unele tensiuni in plan profesional, cauzate tocmai de raspunsurile intarziate sau de reactiile mai lente. Daca tot ati invatat pe toata lumea cu interventii imediate, aastazi nu aveti decat sa trageti consecintele! Asta nu inseamna ca a fi prompti este o meteahna; totusi, uneori, trebuie sa mai temperati anumite reactii, astfel incat sa aveti si timp de respiro, atunci cand va doriti.



Gemeni

Astazi va veti gasi prinsi intre doua lumi, intrucat inima va sfatuieste intr-un fel, pe cand mintea, mai analitica, va indreapta in alta directie; astrele va indeamna sa fiti mai curajosi, sa priviti spre viitor cu mai multa incredere, sa faceti planuri pentru perioadele care vor veni. Veti avea parte de deplasari frecvente pe parcursul zilei, ceea ce se va dovedi obositor, dar si interesant pana la un punct; veti avea sansa de a cunoaste persoane noi, cu care sa inchegati relatii care se vor dovedi folositoare in viitor. De asemenea, planul sentimental este favorizati astazi, asa ca, printre noile cunostinte, s-ar putea sa relationati si cu persoane care sa va starneasca interesul din acest punct de vedere.



Rac

Exista trebuiri urgente de rezolvat si voi stiti bine asta; totusi, nu dispuneti, la inceputul zilei, de entuziasmul necesar pentru a actiona asa cum trebuie in astfel de situatii. Ca urmare, proiectele voastre pentru ziua de astazi s-ar putea sa aiba de suferit. Se poate sa va intrebati ce s-a intamplat cu propriile voastre ambitii, daca va este atat de greu sa va motivati pe voi insiva. Contextul astral nu va va lasa, insa, balta; pe parcursul zilei, energiile se restaureaza si potentialul vostru va atinge cote crescute, astfel incat va fi usor sa recuperati din momentele pierdute. Aveti grija sa nu va suprasolicitati in a doua parte a zilei; ganditi-va ca cea mai buna investitie pe care o puteti face, este in propria voastra stare de bine.



Leu

Nu are rost sa renuntati inca inainte de a incepe, oricat de multe obstacole par sa va apara in cale sau oricat de prost v-ati simti. Veti vedea ca, odata cu trecerea timpului, lucrurile vor reveni la normal si va veti bucura de rezultatele pozitive ale eforturilor voastre. Presupunerea ca totul va merge, in sfarsit, ca pe roate, inseamna o mare dezamagire, pentru voi, la final. Trebuie sa va pastrati optimismul, dar si realismul si, pe masura ce evenimentele incep sa curga in sensul dorit, sa va implicati si voi pentru a le mentine trendul vizat. Privitul nu a fost niciodata o modalitate de actiune eficienta. Relatiile cu familia trebuie mai bine monitorizate si, daca se produc devieri, trebuie intervenit prompt, pentru ca lucrurile sa revina rapid la normal.



Fecioara

Astazi sunteti foarte intensi, atat in actiune, cat si in sentimente; nu simtiti deloc nevoia de a va cere scuze de la cineva pentru asta. Acest tip de atitudine ar putea pune probleme, pentru ca unele persoane, mai ales cele care nu va cunosc prea bine, s-ar putea simti jignite de modul vostru de a vorbi sau de a va manifesta. Trebuie sa priviti cu mai mult realism lumea din jurul vostru si sa va corelati perceptiile cu ale anturajului; daca veti porni de la premisa ca voi aveti intotdeauna dreptate, nimic nu va merge asa cum trebuie. Veti pierde suport important, iar proiectele pe care le-ati faurit cu aceeasi intensitate, nu vor avea prea mari sorti de izbanda. Negand realitatea, nu veti face decat sa va inrautatiti situatia care, la un moment dat, s-ar putea sa va aduca singuri impotriva tuturor.



Balanta

O zi perfecta pare ca se asterne in fata voastra; activitatile pe care le-ati planificat deja, par ca nu vor fi impiedicate de nici un obstacol serios. Entuziasmul vostru initial s-ar putea sa fie temperat de unele situatii sau unele persoane, pana la punctul in care sa aveti sentimentul ca mai bine ati lasa totul balta pentru a va ocupa de altceva. Cu toata dificultatea contextului, trebuie sa va ganditi ca nu este bine sa sariti de la un lucru la altul; daca v-ati apucat de ceva, ar fi bine sa si finalizati, indiferent cat de greu se dovedeste a fi acel lucru. Evenimentele sociale nu va mai fac aceeasi placere ca in alte dati; daca nu considerati ca este important sa participati, mai bine ramaneti acasa si va relaxati.



Scorpion

Astazi este bine sa nu deviati prea mult de la planurile pe care deja vi le-ati stabilit; indecizia va poate costa, atat in termeni materiali, cat si in termeni de prestigiu. Contextul astral va lucra, astazi, in favoarea voastra, astfel incat, desi nu va fi o cale foarte usoara, la final veti reusi sa obtineti chiar mai multe decat ati sperat. Temperati-va criticismul, mai cu seama in ceea ce-i priveste pe membrii familiei voastre; nu are nici un rost sa cereti altora mai mult decat pot ei duce. Trebuie sa fiti mai atenti la acest aspect, in ceea ce priveste copiii, care pot dezvolta tot felul de frustrari, daca exagerati cu criticile la adresa lor.



Sagetator

Nu veti tine cont de ce eforturi trebuie facute pentru a va consolida legaturile afective; acestea contribuie, in mod esential, la mentinerea unei stari psihice optime. Interveniti in ameliorarea dificultatilor, nu le lasati sa evolueze pana este prea traziu; atunci problemele vor fi mult mai acute, iar eforturile pentru rezolvarea lor vor fi mult mai mari; de asemenea, si rezultatul este incert. Nu incercati sa faceti prea multe lucruri deodata, deoarece nu veti reusi sa faceti niciunul dintre ele asa cum trebuie; luati-le pe rand si veti vedea ca este mult mai usor si mai lipsit de stres. Felicitarile pe care le primiti pentru diverse realizari trebuie sa va faca mai perseverenti in aceasta directie.



Capricorn

S-ar putea sa aveti parte de unele dificultati in munca voastra, pe parcursul acestei zile; putin umor si, mai ales, pastrarea calmului, va pot ajuta sa iesiti relaxati si sa treceti fara prea mult stres peste aceste probleme. Sistemul imunitar pare sa fie putin deprimat; aveti grija sa nu intrati in contact cu persoane bolnave si pastrati o igiena personala riguroasa. Nu este cazul sa va apucati de luat cine stie ce medicatie; ceva vitamine ar fi, poate, utile, in functie de fiecare caz in parte. Relatia cu partenerul va fi linistita, iar comunicarea cu juniorii excelenta; este posibil sa primiti vesti bune despre vreo ruda sau prieten apropiat.



Varsator

Veti avea succes astazi, in a evita situatiile delicate, incomode; fiti metodici si actionati punctual, astfel incat sa puteti obtine succesele asteptate. Va fi o zi cu labilitate emotionala, care va pune in incurcatura pe cei din jurul vostru, care nu vor sti cum sa reactioneze fata de voi, avand in vedere atitudinile neasteptate pe care le adoptati. Unele persoane din anturaj ar putea fi chiar tentate sa se distanteze, insa nu din vina lor, ci din vina voastra. Celibatarii vor avea sansa de a intalni potentiali parteneri, insa nu e cazul sa va implicati foarte profund, inca de la inceputul relatiei; fiti ceva mai detasati pentru a va menaja sentimentele. Chestiunile materiale ar putea constitui subiect de disputa in viata de familie.



Pesti

Este o zi perfecta pentru a face pasul urmator in relatia de cuplu, oricare ar fi acesta. Celibatarii vor avea sansa de a face cuceriri, de a pune bazele unor relatii de lunga durata. Puneti punct neglijentei, daca aceasta a devenit o obisnuinta, pentru ca astfel nu veti reusi sa realizati nimic din planurile stabilite. Climatul astral incita la impulsivitate; astfel ati putea reactiona instinctiv sau neglijent la unele situatii sau persoane, periclitand proiecte sau relatii pe care le dezvoltati de mai multa vreme. S-ar putea sa fiti pusi in situatia de a trata cu unele probleme litigioase; actionati cu detasare, fara prea multa pasiune.