Plante pe care le poți cultiva acasă

Nu trebuie să ai o grădină foarte mare pentru a cultiva câteva plante care să dea gust și aromă preparatelor tale. De fapt, nu ai nevoie de o grădină, doar de un balcon pe care să pui ghivecele cu plante. Iar dacă ești pasionată de gătit, atunci noi îți spunem care sunt plantele de bază pe care le poți folosi în bucătărie și pe care le poți cultiva chiar tu:



Usturoiul

E indispensabil într-o mulțime de mâncăruri, așa că îl poți planta în propria grădină pentru a avea în orice perioadă a anului usturoi proaspăt.



Pătrunjel

E planta aromatică pe care unii o adoră în mâncare, alții o detestă. Dacă faci parte din prima categorie, atunci trebuie să știi că e foarte ușor de cultivat. Plantează câteva semințe într-un ghiveci.



Arpagic

Are un gust care dă savoare oricărui fel de mâncare, iar pentru cei cărora nu le place gustul de ceapă, arpagicul e cea mai bună alternativă.



Menta

Menta este o plantă cu o aromă specială, care face foarte bine organismului, în special stomacului. Așa că de ce să nu o ai zilnic, chiar la tine acasă? Trebuie să nu uiți însă că menta este o plantă care are nevoie de foarte multă lumină.



Mărar

Este o plantă ușor de cultivat, deoarece nu are nevoie de condiții speciale de îngrijire. În plus, mărarul este un condiment utilizat în multe preparate, dându-le un gust aparte.



Busuioc

E planta aromatică cel mai des utilizată într-o mulțime de rețete. Este ușor de întreținut și crește destul de repede în orice grădină.