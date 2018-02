Marketingul strategic a favorizat creşterea numărului de turişti în R. Moldova, susțin responsabili din domeniu

Anul trecut cei mai mulţi turişti cu cazare în R. Moldova au venit din România (aproximativ 25%), Ucraina (12%) şi Federaţia Rusă (9%). După care urmează SUA (7%), Germania (aproximativ 5%), Italia, Turcia cu o pondere de 4% şi Marea Britanie, Polonia, Franţa, Israel ş.a., care au o cifră procentuală mai mică. Potrivit Agenţiei Turismului, per ansamblu, numărul de turişti în ţara noastră a crescut cu aproximativ 20 la sută, faţă de 2016, transmite MOLDPRES.



„Este un rezultat relevant care se menţine al doilea an şi se datorează faptului că R. Moldova devine vizibilă pe plan internaţional. În special, este vorba de summitul miniştrilor pentru turism care s-a desfăşurat la Chişinău, în cadrul căruia am demonstrat posibilităţile şi potenţialul turismului autohton. Evenimentul a atras atenţia presei internaţionale, fapt ce a avut un impact puternic pentru sector”, a explicat, solicitat de MOLDPRES, Stanislav Rusu, directorul general al Agenţiei Turismului a R. Moldova.



Potrivit oficialului, R. Moldova „nu mai este o enigmă turistică”, iar pentru aceasta s-a lucrat mult. „S-au diversificat rute, inclusiv aeriene, au fost organizate evenimente, care prezintă interes real pentru turişti şi vizitatori ai R. Moldova şi, totodată, aduc profit şi sunt atractive economic pentru ţară”, a spus Stanislav Rusu.



În acelaşi timp, şeful Agenţiei Turismului a specificat că sectorul poate fi făcut de succes cu un marketing pe potrivă. „R. Moldova trebuie să se axeze pe turismul „open air”, cu degustări, master-class-uri gastronomice, elemente naţionale. Aici avem un mare potenţial, or, ceea ce este nedescoperit este atractiv”, a menţionat Rusu.



„În anul 2018, R. Moldova va fi capitala mondială a turismului vinicol. Este o mare onoare pentru ţara noastră, acest drept fiind disputat între state cu un nume afirmat în vitivinicultură cum sunt Spania, Portugalia, Chile şi Africa de Sud. Acest drept ne obligă să corespundem şi să facem faţă tuturor provocărilor, iar ca urmare turismul naţional va avea doar de câştigat pe viitor”, a concluzionat Stanislav Rusu, directorul general al Agenţiei Turismului a R. Moldova.



Natalia Ţurcanu, director executiv al Asociaţiei Naţionale pentru Turism Receptor, de asemenea, susţine că creşterile în ramura turismului sunt determinate de marketingul potrivit, „promovările coerente şi strategic ţinute pe pieţe-sursă pentru turiştii străini”.



„Această creştere se datorează şi eforturilor din partea sectorului privat şi activităţilor de promovare, susţinute de partenerii de dezvoltare”, a subliniat Natalia Ţurcanu, contactată de MOLDPRES.